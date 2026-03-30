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Luisa Fernanda W recordó a Legarda y compartió detalles de su último adiós: "Vete en paz"

Luisa Fernanda W habló sobre Fabio Legarda y compartió cómo vivió la despedida de su expareja tras su fallecimiento.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luisa Fernanda W habló sobre Fabio Legarda y compartió cómo vivió la despedida de su expareja
Luisa Fernanda W recordó como fue su despedida a Fabio Legarda / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Luisa Fernanda W y Legarda continúa generando conversación en redes sociales. La creadora de contenido llamó la atención tras recordar un emotivo momento que compartió junto al cantante antes de su fallecimiento.

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¿Cuál fue la historia entre Luisa Fernanda W y Legarda?

Luisa Fernanda W y Legarda se conocieron en 2018 durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia. Aunque iniciaron como compañeros de reality, la conexión fue inmediata. Los televidentes notaron la cercanía que se mostraban mientras el programa estaba al aire.

¿Cuál fue la historia entre Luisa Fernanda W y Legarda?
En redes recuedan la historia entre Luisa Fernanda W y Legarda / (Foto del Canal RCN y AFP)

Poco después de finalizar el reality, oficializaron su noviazgo, convirtiéndose en una de las parejas favoritas del público. A través de sus redes sociales, compartieron vlogs de viajes, retos y proyectos musicales.

El desenlace de su historia fue repentino y conmocionó al país. En Medellín, Legarda se vio involucrado en un intento de fleteo a otro vehículo, resultando gravemente herido y trasladado a un centro médico, donde falleció horas después.

Esa misma noche, Luisa y la familia organizaron el evento "Legarda por Siempre" en la Plaza de Toros La Macarena, donde miles de personas se despidieron del cantante.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el fallecimiento de Legarda?

En una entrevista con Charlas Divinas podcast, Luisa recordó los últimos momentos que compartió con Legarda. Mencionó que pocos días antes del incidente, ambos tuvieron un momento de oración profunda.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el fallecimiento de Legarda?
Luisa Fernanda W recordó detalles sobre el fallecimiento de Legarda / (Foto del Canal RCN)

La influencer reveló que, para ella, la pérdida fue un impacto inmediato y doloroso, pero decidió despedirse agradeciendo todo lo vivido y lo aprendido junto a él.

Según Luisa, durante esos momentos buscó estar a solas con Fabio y expresar su gratitud. Comentó que realizó una oración profunda que la ayudó a liberar emociones y a aceptar la partida del cantante.

Cuando a Fabio ya se lo van a llevar, yo pido un momento a solas para quedarme con él y darle gracias. Gracias por lo que vivimos, gracias por lo que aprendí de él. Y un ejercicio que yo hice fue, vete en paz.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre Legarda?

Luisa Fernanda W afirmó que siempre recordará a Legarda. Señaló que, aunque su proceso de duelo y las decisiones que tomó en esos momentos son difíciles de comprender para muchos, ella confió en la sabiduría que Dios le dio para manejar la situación.

Además, destacó que Legarda fue un hombre que le enseñó sobre el amor y la importancia de valorar la vida y las relaciones.

Yo a Fabio siempre lo voy a recordar con mucho amor y mucho, mucho, mucho respeto. Y definitivamente fue un hombre que me enseñó a amar.

Estas palabras fueron ampliamente compartidas por los fans, quienes afirman que sigue vigente el legado del cantante y la conexión especial que ambos compartieron durante su relación.

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