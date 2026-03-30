Isabella Ladera apareció con un recién nacido en brazos y desató dudas: ¿ya nació su hijo?

Isabella Ladera y Hugo García volvieron a posicionarse en el centro de la conversación digital. Una imagen compartida en redes sociales despertó dudas entre los usuarios sobre si la pareja ya habría dado la bienvenida a su bebé.

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¿Cómo inició la relación entre Isabella Ladera y Hugo García?

Isabella Ladera y Hugo García hicieron pública su relación durante 2025, luego de coincidir en un evento internacional relacionado con la Fórmula 1.

Hugo ha relatado entre risas que no fue fácil ganarse el corazón de Isabella. En una entrevista, recordó detalles como ir a buscar agua específicamente con o sin hielo en un bar solo para asegurarse de que ella estuviera cómoda, demostrando su interés desde el primer día.

En redes recuerdan la historia de Isabella Ladera y Hugo García / (Foto de AFP y Freepik)

La pareja confirmó el embarazo a principios de febrero de 2026 a través de un emotivo video en sus redes sociales. En las fotos, se les ve abrazados, mostrando la ecografía y la pancita de Isabella, acompañado de mensajes de agradecimiento por esta nueva etapa.

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¿Isabella Ladera ya tuvo su bebé?

Luego de que se viralizara la imagen compartida por Hugo García en la que Isabella Ladera aparece sosteniendo a un recién nacido, surgieron versiones que apuntaban a que la pareja ya se habría convertido en padres. Sin embargo, la propia influencer salió a aclarar la situación.

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera desmintió los rumores y explicó que su bebé aún no ha nacido. Su pronunciamiento se dio tras la ola de comentarios que generó la publicación, la cual no tenía contexto ni explicación adicional.

"Yo sigo en panza, tías", escribió.

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¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella ha sido muy abierta al compartir el proceso de su primer embarazo con Hugo García, especialmente a través de sus redes sociales.

Ladera ha hablado con mucha naturalidad sobre cómo se siente en este sexto mes de gestación. La influencer ha admitido que, aunque se siente muy feliz, el cansancio d esta etapa está empezando a notarse.

Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP)

Así mismo, ha publicado mensajes positivos sobre ver cómo crece su barriga y cómo se está adaptando a esta nueva momento de su vida, alejándose de las presiones estéticas.

En redes destacan que esta cercanía con sus fans ha permitido que se mantenga una conversación constante sobre su embarazo y que cada publicación genere reacciones inmediatas entre los usuarios.