Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera apareció con un recién nacido en brazos y desató dudas, ¿ya nació su hijo?

Isabella Ladera aparece con un recién nacido en redes sociales y genera múltiples dudas sobre el nacimiento de su bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera apareció con un recién nacido en brazos y desató dudas: ¿ya nació su hijo?
¿Ya nació el hijo de Isabella Ladera? / (Foto de AFP y Freepik)

Isabella Ladera y Hugo García volvieron a posicionarse en el centro de la conversación digital. Una imagen compartida en redes sociales despertó dudas entre los usuarios sobre si la pareja ya habría dado la bienvenida a su bebé.

Artículos relacionados

¿Cómo inició la relación entre Isabella Ladera y Hugo García?

Isabella Ladera y Hugo García hicieron pública su relación durante 2025, luego de coincidir en un evento internacional relacionado con la Fórmula 1.

Hugo ha relatado entre risas que no fue fácil ganarse el corazón de Isabella. En una entrevista, recordó detalles como ir a buscar agua específicamente con o sin hielo en un bar solo para asegurarse de que ella estuviera cómoda, demostrando su interés desde el primer día.

¿Cómo inició la relación entre Isabella Ladera y Hugo García?
En redes recuerdan la historia de Isabella Ladera y Hugo García / (Foto de AFP y Freepik)

La pareja confirmó el embarazo a principios de febrero de 2026 a través de un emotivo video en sus redes sociales. En las fotos, se les ve abrazados, mostrando la ecografía y la pancita de Isabella, acompañado de mensajes de agradecimiento por esta nueva etapa.

Artículos relacionados

¿Isabella Ladera ya tuvo su bebé?

Luego de que se viralizara la imagen compartida por Hugo García en la que Isabella Ladera aparece sosteniendo a un recién nacido, surgieron versiones que apuntaban a que la pareja ya se habría convertido en padres. Sin embargo, la propia influencer salió a aclarar la situación.

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera desmintió los rumores y explicó que su bebé aún no ha nacido. Su pronunciamiento se dio tras la ola de comentarios que generó la publicación, la cual no tenía contexto ni explicación adicional.

"Yo sigo en panza, tías", escribió.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella ha sido muy abierta al compartir el proceso de su primer embarazo con Hugo García, especialmente a través de sus redes sociales.

Ladera ha hablado con mucha naturalidad sobre cómo se siente en este sexto mes de gestación. La influencer ha admitido que, aunque se siente muy feliz, el cansancio d esta etapa está empezando a notarse.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP)

Así mismo, ha publicado mensajes positivos sobre ver cómo crece su barriga y cómo se está adaptando a esta nueva momento de su vida, alejándose de las presiones estéticas.

En redes destacan que esta cercanía con sus fans ha permitido que se mantenga una conversación constante sobre su embarazo y que cada publicación genere reacciones inmediatas entre los usuarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Salomón Bustamante responde a rumores y habla de Laura de León Laura de León

Salomón Bustamante rompe el silencio y revela si sigue con Laura de León

Tras nuevos rumores de supuesta separación, Salomón Bustamante rompe el silencio y revela la verdad de su relación con Laura de León.

Hijo de Gregorio Pernía cautiva las redes por foto que publicó de él el actor Gregorio Pernía

Hijo mayor de Gregorio Pernía enamora en redes tras foto publicada por su padre

Gregorio Pernía enamoró a miles de sus seguidoras al compartir una foto de su hijo mayor, pues su físico no pasó desapercibido.

Luisa Fernanda W revela que Pipe Bueno tuvo problemas con el alcohol Luisa Fernanda W

¿Se iban a separar? Luisa Fernanda W confiesa crisis con Pipe Bueno relacionada con el alcohol

Conoce qué dijo Luisa Fernanda W sobre la difícil etapa que vivió con Pipe Bueno por el consumo de alcohol.

Lo más superlike

Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento en la calle Influencers

Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento: "Me da una sensación terrible"

Isabella Ladera pidió a sus seguidores no tocar su barriga, ya que es una situación que la hace sentir incómoda.

Manuela Gómez reaccionó a salida de Yuli Ruiz Manuela Gómez

Manuela Gómez se sinceró y reaccionó a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?