Alejandro Estrada y Alexa Torrex rechazaron la llegada de un nuevo habitante a La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Alexa Torrex no están de acuerdo con que llegue un nuevo habitante a La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada no está de acuerdo con el ingreso de un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Alejandro Estrada y Alexa Torrex no quieren a un nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3?

Según los cucuteños, la llegada de otra persona es contraproducente, sobre todo por la instancia en la que se encuentra el juego, que ya casi llega a los 10 finalistas.

Alexa afirmó que no le parece justo porque quien entra lo hará con demasiada información de los habitantes, lo que le da una ventaja importante.

El actor, por su parte, señaló que la competencia está demasiado avanzada para que ocurran estas situaciones.

¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia 3?

Esta noche ingresará la cantante y actriz Aura Cristina Geithner y se conocerá la reacción de los famosos, especialmente de quienes no quieren a alguien nuevo en la casa.

Además, los participantes vivieron una intensa prueba de presupuesto en la que la paciencia fue fundamental para desenredar cuerdas y sumar puntos.

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El resultado se definirá en la gala, donde también conoceremos quiénes serán los encargados de ir a la alacena y escoger los alimentos de la semana, ahora contando con una boca más.

Para ellos, la competencia debería mantenerse con quienes han resistido desde el inicio, sin ventajas adicionales para alguien que llega en la recta final.

Durante la semana, los habitantes han tenido llamadas cargadas de sorpresas. Juanda Caribe fue informado sobre la llegada del nuevo habitante, Campanita recibirá una carta de su familia y Karola obtuvo un poder de nominación doble, reforzando su rol como líder.

Además, Karola usó el poder de la paranoia y dejó preseleccionados a Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Beba, lo que significa que su primera nominación debe salir de ese grupo.

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Muy contrario a esta posición, el humorista Juanda Caribe expresó que sí le gusta que entren y salgan personas de la casa.

Para él, la dinámica se vuelve más interesante porque puede demostrar su fuerza en el juego al enfrentarse a nuevos rivales y, además, la convivencia se enriquece con giros inesperados.

Juanda considera positivo que se vivan diferentes situaciones, ya que evita que la rutina se vuelva parte de la casa más famosa del país.