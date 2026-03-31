Florinda Meza responde a Carlos Villagrán, Kiko, tras polémicas declaraciones: "Solo Dios y yo sabemos"

Florinda Meza volvió a estar en el centro de la conversación luego de responder públicamente a las recientes declaraciones de su excompañero Carlos Villagrán, conocido por su papel de “Kiko” en El Chavo del 8.

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Las declaraciones del actor generaron polémica en redes sociales, lo que llevó a Meza a pronunciarse por primera vez sobre el tema en medio de preguntas de la prensa.

¿Qué respondió Florinda Meza a Carlos Villagrán?

Florinda Meza fue abordada por periodistas en un aeropuerto, donde decidió responder brevemente a la controversia.

En sus declaraciones, dejó ver que, desde su perspectiva, Carlos Villagrán estaría buscando protagonismo a partir de su nombre, lo que muchos interpretaron como que se estaría “colgando” de su imagen.

Además, fue clara al afirmar que su vida personal le pertenece únicamente a ella, y que solo ella, y Dios, conocen la verdad de lo que ha vivido. Sus palabras también se dieron en un contexto en el que ha sido fuertemente cuestionada por el público, especialmente tras el lanzamiento de la serie sobre Roberto Gómez Bolaños.

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La actriz también hizo un llamado a la reflexión, cuestionando si las personas estarían de acuerdo con que se hablara de esa forma de sus familiares cercanos, como madres, hermanas o abuelas. Con esto, dejó ver su incomodidad frente a la exposición pública de temas personales.

Cuando fue consultada sobre si tomaría acciones legales frente a las declaraciones, prefirió no responder y terminó la conversación sin dar más detalles.

“Cuando la gente necesita recargarse en alguien, lo hace, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo, bueno también Dios, Dios y yo sabemos lo que es mi vida. [...] ¿Qué opinan ustedes? Les gustaría que alguien hablara así de su hermana, de su madre, de su abuela, de su tía. A veces está uno muy desprotegido, ¿verdad?”

Florinda Meza reacciona a declaraciones de Carlos Villagrán y genera debate (Foto Mauricio DUEÑAS / AFP)

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre Florinda Meza?

Por su parte, Carlos Villagrán aseguró en una entrevista que tuvo una relación breve con Florinda Meza durante la época en la que trabajaban juntos.

El actor relató que, en ese entonces, la actriz le pedía que la acercara a distintos lugares, como un taller o su casa, situaciones que, según él, comenzaron a incomodarlo con el tiempo.

Villagrán también afirmó que decidió pedirle ayuda a Roberto Gómez Bolaños para manejar la situación, ya que no se sentía cómodo con lo que estaba ocurriendo.

Estas declaraciones fueron las que detonaron la reciente polémica y generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han tomado distintas posturas frente a la versión de ambos actores.