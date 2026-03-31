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¿Manuela QM reveló cómo se llamará su hijo con Blessd? Este sería el posible nombre del bebé

Manuela QM generó dudas sobre el nombre de su bebé con Blessd tras publicar un mensaje que encendió rumores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Manuela QM reveló el nombre de su hijo con Blessd? Este sería el posible nombre del bebé
¿Manuela QM reveló el nombre de su hijo con Blessd? Este sería el posible nombre del bebé. (Foto freepik) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Manuela QM sigue dando de qué hablar en redes sociales, esta vez por una publicación que despertó la curiosidad de sus seguidores sobre el posible nombre de su hijo junto al cantante Blessd.

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En las últimas semanas, la pareja ha estado en el centro de la conversación luego de confirmar su reconciliación tras los rumores de una supuesta infidelidad.

Ahora, una historia en Instagram volvió a ponerlos en tendencia, pero por un motivo completamente distinto.

Manuela QM genera dudas sobre el nombre de su bebé con Blessd tras este mensaje
Manuela QM genera dudas sobre el nombre de su bebé con Blessd tras este mensaje (Foto Jose R. Madera / AFP)

¿Cuál sería el nombre del hijo de Manuela QM y Blessd?

Manuela compartió una serie de fotos en sus historias donde dejó ver su pancita de embarazo, que ya es más evidente, acompañadas de un mensaje que llamó la atención de inmediato.

En la publicación escribió: “mi CalebSMM, mi compañerito, mi vida, mi ángel, mi todo. Cada día estás más grande y yo cada día estoy más ansiosa de conocerte”.

Fue precisamente la palabra “CalebSMM” la que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales.

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Muchos usuarios comenzaron a comentar que el nombre del bebé podría ser Caleb Stiven Mesa, teniendo en cuenta que Blessd se llama realmente Stiven Mesa.

Además, señalaron que las siglas “SMM” podrían hacer referencia a ese nombre, mientras que la última “M” sería el segundo apellido de Manuela, ya que la creadora de contenido es Manuela QM, correspondiente a Manuela Quintero M.

Aunque esta interpretación ha tomado fuerza, lo cierto es que la creadora de contenido no ha confirmado oficialmente cuál será el nombre de su hijo. Tampoco ha explicado el significado completo de las siglas, lo que ha dejado espacio para diferentes teorías entre sus seguidores.

¿Cuándo se reconciliaron Manuela QM y Blessd?

Aunque no hay una fecha exacta confirmada, la reconciliación entre Manuela QM y Blessd se hizo evidente el pasado 28 de marzo durante el concierto del artista en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Ese día, ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales que dejaron claro que habían retomado su relación.

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Manuela publicó una foto con el cantante acompañada del mensaje “mi compañero”, lo que fue interpretado por muchos como una confirmación definitiva.

Por su parte, Blessd también había compartido previamente imágenes en las que aparecía junto a la creadora de contenido, aunque en ese momento los seguidores esperaban una señal más directa por parte de ella.

Con estas publicaciones, la pareja dejó atrás las especulaciones sobre un posible distanciamiento y ahora vuelven a estar en el foco mediático, esta vez por la expectativa que genera la llegada de su hijo y el posible nombre que tendría.

Manuela QM y Blessd confirmaron su reconciliación
Manuela QM y Blessd confirmaron su reconciliación (Foto Jose R. Madera / AFP)
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