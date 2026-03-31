Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón aparece disfrazada de Laura Bozzo y desata reacciones en redes sociales

Yina Calderón sorprendió al aparecer disfrazada de Laura Bozzo y desató diversas reacciones en redes. ¿Qué dijo la peruana?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón sorprende en redes al aparecer disfrazada de Laura Bozzo
Yina Calderón causa revuelo en redes al aparecer disfrazada de Laura Bozzo. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Paco Medina / AFP)

Una vez más, Yina Calderón volvió a robarse la atención en redes sociales al aparecer, en esta oportunidad, disfrazada de Laura Bozzo y recrear el estilo característico de su recordado programa.

Su inesperada interpretación no pasó desapercibida y rápidamente desató todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón apareció disfrazada de Laura Bozzo?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras mostrarse caracterizada como la recordada presentadora peruana Laura Bozzo.

Yina Calderón genera reacciones en redes al aparecer disfrazada de Laura Bozzo
Yina Calderón aparece en redes disfrazada como Laura Bozzo. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Alejandra Brun / AFP)

Su inesperada aparición rápidamente despertó comentarios y curiosidad entre los usuarios.

La sorpresa fue aún mayor porque Yina, quien actualmente está radicada en México y trabaja como comentarista de un reconocido reality, ya había llamado la atención días atrás al disfrazarse de 'la Chimoltrufia'.

Esa primera caracterización dejó a muchos de sus fans preguntándose si estaba explorando una nueva faceta ligada al humor.

Ahora, todo apunta a que Yina sí está disfrutando este tipo de interpretaciones, pues reapareció completamente transformada, esta vez con una peluca rubia y un vestido rojo para personificar a Laura Bozzo, con el propósito de debatir sobre el proyecto del que hace parte.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Laura Bozzo de la imitación que le hizo Yina Calderón?

Para sorpresa de muchos, Yina apareció en el video que compartió en sus distintas plataformas sociales junto a la presentadora de 74 años.

En medio de la escena, Laura no ocultó su asombro y dejó claro que le encantó la imitación que la colombiana hizo de ella.

Con mi querida @yinacalderonoficial. Ella se arregló como Laura 🤩🤩. Dios, qué divertido 🤩", escribió.

Yina Calderón aparece en redes disfrazada como Laura Bozzo
Yina Calderón personificó a Laura Bozzo y a ella le gustó. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a Yina Calderón disfrazada como Laura Bozzo?

Diversas celebridades, como Luly Bossa, Elianis Garrido e incluso su hermana Juliana Calderón, al igual que muchos de sus seguidores, se mostraron entusiasmados con la divertida escena que Yina protagonizó junto a la polémica conductora peruana.

Ameeeeeeee esta colaboración, ya Yina está en otro nivel", "jajajajaja la mejor con la mejor de todos los tiempos", y "Jajajaja la mejor 👏🔥❤️, me alegro tanto de saber que estás cumpliendo todos tus sueños, hermana mía 🔥❤️🙌", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Shaira denunció intento de robo en Bogotá Shaira

Shaira denunció intento de robo en Bogotá y reveló detalles del susto que vivió junto a su mamá

Shaira rompió el silencio y reveló detalles del susto que vivió junto a su madre. La cantante envió un emotivo mensaje en redes.

Karola protagoniza "coqueteo" con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Karola protagoniza "coqueteo" con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Karola llamó la atención tras realizarle una inesperada propuesta a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta y Karina García sorprenden con una coreografía. Nicolás Arrieta

Karina García y Nicolás Arrieta bailaron juntos en una coreografía; así fue el momento

Karina García y Nicolás Arrieta mostraron su química en una coreografía que sorprendió y generó comentarios en redes.

Lo más superlike

¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién? Talento internacional

¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién?

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida figura de la televisión tras batalla contra el cáncer.

Estrella de televisión estuvo en accidente aéreo y así contó lo que vivió Viral

Reconocida estrella de televisión sobrevivió a desgarrador accidente aéreo: esto se sabe

Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro? Paola Jara

Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro?

Alejandro Estrada y Alexa Torrex opinaron sobre el nuevo habitante. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Alexa Torrex rechazaron la llegada de un nuevo habitante a La casa de los famosos

Mejores días para cortarse el pelo en abril Belleza

Días recomendados de abril para cortarte el cabello según el calendario lunar, ¿cuáles son?