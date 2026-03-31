Yina Calderón aparece disfrazada de Laura Bozzo y desata reacciones en redes sociales

Una vez más, Yina Calderón volvió a robarse la atención en redes sociales al aparecer, en esta oportunidad, disfrazada de Laura Bozzo y recrear el estilo característico de su recordado programa.

Su inesperada interpretación no pasó desapercibida y rápidamente desató todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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¿Por qué Yina Calderón apareció disfrazada de Laura Bozzo?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras mostrarse caracterizada como la recordada presentadora peruana Laura Bozzo.

Yina Calderón aparece en redes disfrazada como Laura Bozzo. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Alejandra Brun / AFP)

Su inesperada aparición rápidamente despertó comentarios y curiosidad entre los usuarios.

La sorpresa fue aún mayor porque Yina, quien actualmente está radicada en México y trabaja como comentarista de un reconocido reality, ya había llamado la atención días atrás al disfrazarse de 'la Chimoltrufia'.

Esa primera caracterización dejó a muchos de sus fans preguntándose si estaba explorando una nueva faceta ligada al humor.

Ahora, todo apunta a que Yina sí está disfrutando este tipo de interpretaciones, pues reapareció completamente transformada, esta vez con una peluca rubia y un vestido rojo para personificar a Laura Bozzo, con el propósito de debatir sobre el proyecto del que hace parte.

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¿Qué dijo Laura Bozzo de la imitación que le hizo Yina Calderón?

Para sorpresa de muchos, Yina apareció en el video que compartió en sus distintas plataformas sociales junto a la presentadora de 74 años.

En medio de la escena, Laura no ocultó su asombro y dejó claro que le encantó la imitación que la colombiana hizo de ella.

Con mi querida @yinacalderonoficial. Ella se arregló como Laura 🤩🤩. Dios, qué divertido 🤩", escribió.

Yina Calderón personificó a Laura Bozzo y a ella le gustó. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes a Yina Calderón disfrazada como Laura Bozzo?

Diversas celebridades, como Luly Bossa, Elianis Garrido e incluso su hermana Juliana Calderón, al igual que muchos de sus seguidores, se mostraron entusiasmados con la divertida escena que Yina protagonizó junto a la polémica conductora peruana.