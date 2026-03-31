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Yina Calderón rompió el silencio sobre Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos

Yina Calderón habló sin filtro de Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos: "Le jugó en contra su beso con Altafulla".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón habló de la salida de Yuli Ruiz
Yina Calderón analizó la salida de Yuli Ruiz. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 no para de dar de qué hablar en redes sociales y exparticipantes como Yina Calderón se han mantenido al tanto de lo que sucede en el reality del Canal RCN.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

La más reciente eliminada de la competencia fue la modelo antioqueña Yuli Ruiz, quien tuvo la menor cantidad de votos del público y Yina Calderón no se quedó callada ante este suceso luego que le preguntaran en una transmisión por ella: "Yina eliminaron a la Yuli".

Yina Calderón aseguró que Yuli le caía bien, pero que había cometido una seguidilla de errores que desencadenaron su salida de la casa estudio.

La Yuli la cag*, me cae bien, pero la embarró.

La influenciadora opita aseguró que, el primer error de Yuli había sido creerse el cuento que tenía una gran comunidad por sus porcentajes previos.

Se ponen a creerse esos porcentajes y entonces se relajan porque ya tienen ganado, uno no se puede relajar ni en un reality ni en nada, uno tiene que seguirla dando.

así luce Yina Calderón con su nueva figura tonificada
Yina Calderón se refirió a Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

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¿Qué dijo Yina Calderón de la relación de Yuli Ruiz con Alejandro Estrada?

Yina Calderón recalcó que otro de los errores de Yuli Ruiz fue haberse dado un beso con Altafulla cuando todavía tenía una relación con Alejandro Estrada.

Siento que se confió y siento que el beso con Altafulla tampoco le ayudó, la gente en Colombia es muy morronga y si estaba saliendo con Alejandro para qué se besa al otro.

Esta seguidilla de errores según Yina Calderón hicieron que el público de La casa de los famosos Colombia le cogiera pereza a Yuli Ruiz y por ende se diera su sorpresiva salida de la competencia.

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¿Por qué Yina Calderón comparó a Yuli Ruiz con Karola?

Yina Calderón asoció lo que le pasó supuestamente a Yuli con lo que ella cree que le podría pasar a Karola en la competencia.

La influenciadora aseguró que las relaciones en un reality pueden jugar a favor o en contra, y puso de ejemplo de Karola.

Ya que según Yina si sigue enfocada en tener una relación con Eidevin se podría desviar de su objetivo principal.

Es como Karola, a ella no le favorece el romance con ese pelado que antes se besaba con Mariana Zapata porque la descarrila de su juego.

Karola y Eidevin hablan sin filtros sobre su relación en La casa de los famosos
Yina Calderón analizó relación de Karola y Eidevin en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)
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