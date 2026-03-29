Yina Calderón aparece vestida como 'la Chimoltrufia' y recibe burlas en redes: "se parecen"

Yina Calderón reapareció en redes sociales caracterizada como ‘la Chimoltrufia’, el icónico personaje de Chespirito, desatando todo tipo de reacciones y comentarios entre los usuarios.

¿Cuál es el video que muestra a Yina Calderón como 'la Chimoltrufia'?

Yina Calderón continúa siendo una de las creadoras de contenido más polémicas del momento. Aunque suele aparecer en redes para revelar chismes y arremeter contra quienes la mencionan, en esta ocasión decidió hacer una pausa a ese tipo de contenido para apostar por el humor.

Yina Calderón generó revuelo en redes al aparecer como 'la Chimoltrufia'. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, la empresaria huilense sorprendió a sus miles de seguidores en TikTok al caracterizarse como 'la Chimoltrufia', el icónico personaje interpretado por la actriz mexicana Florinda Meza.

Con este giro, buscó mostrar una faceta más divertida ante su audiencia.

En el video, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aparece con peluca y escoba, recreando al personaje mientras canta la canción 'Querida' de Juan Gabriel, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Sin embargo, la publicación desató una ola de críticas y burlas. Ante esto, la influencer respondió con otro video, en el que aseguró que nunca se aburre y se tomó la situación con humor.

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¿Qué le dijeron a Yina Calderón por aparecer vestida como 'la Chimoltrufia'?

Como era de esperarse, varios seguidores de la ahora comentarista acudieron a la sección de comentarios para burlarse de este nuevo contenido, asegurando incluso que había encontrado su "verdadero personaje".

Algunos fueron más allá y le advirtieron que tuviera cuidado al usar un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, pues podría enfrentar posibles problemas legales por ello.

Pensé que era la real, se parece 🤣", "Mija ese sí es el papel suyo, jajaja" y "No tuvo que hacer mucho para parecerse" fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Yina Calderón recibió miles de burlas y críticas en redes tras aparecer disfrazada como 'la Chimoltrufia'. (Foto: Canal RCN)

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¿En qué proyecto se encuentra actualmente Yina Calderón?

Actualmente, Yina Calderón se encuentra radicada en México, donde hace parte de un grupo de panelistas encargados de dar sus opiniones referente a lo que ocurre en un importante reality que se desarrolla en ese país.

En ese contexto, la huilense ha asegurado en distintas ocasiones que su paso por La casa de los famosos Colombia, así como su actitud arrolladora y polémica, fueron clave para abrirse camino y alcanzar las oportunidades que hoy tiene.