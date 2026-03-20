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Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y arremete contra Cazzu:"Es una escandalosa"

Florinda Meza desató polémica al defender a Ángela Aguilar y arremeter contra Cazzu, a quien llamó escandalosa públicamente.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Florinda Meza defendió a Ángela Aguilar y arremetió contra Cazzu en TV
Florinda Meza causó polémica en redes al defender a Ángela Aguilar y arremeter contra Cazzu. (Foto izquierda: Mauricio Dueñas/AFP | Foto centro: Emma McIntyre/Getty Images/AFP | Foto derecha: José R. Madera/Getty Images/AFP)

La actriz mexicana Florinda Meza ha causado revuelo en internet, al defender a Ángela Aguilar de sus detractores y arremeter fuertemente contra Cazzu e incluso Christian Nodal.

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¿Por qué defendió Florinda Meza a Ángela Aguilar?

Recientemente, la actriz Florinda Meza, de 77 años, fue abordada por varios reporteros en lo que parecía ser un centro comercial, donde le preguntaron por su documental, estrenado hace aproximadamente un mes.

Florinda Meza causa revuelo en internet tras defender a Ángela Aguilar
Florinda Meza genera polémica en internet tras defender a Ángela Aguilar y arremeter contra Cazzu. (Foto: Carlos Tischler/NurPhoto/AFP)

Durante la conversación, la recordada 'Doña Florinda' de 'El Chavo del 8' sorprendió con una declaración inesperada: contó que le dijeron que era la tercera mujer más odiada del momento, por lo que fiel a su estilo, respondió con sarcasmo que le incomodaba no ocupar el primer lugar.

A partir de ahí, la actriz se refirió a la polémica que involucra a Ángela Aguilar, Cazzu y Christian Nodal.

Meza aseguró que la joven cantante ha sido juzgada de manera injusta y señaló que el principal responsable sería el sonorense, a quien acusó de "sonsacar a una jovencita de 20 años", sugiriendo que él debería haber recibido la mayor parte de las críticas.

Asimismo, aprovechó el momento para hablar de la rapera argentina y lanzarle varias pullas.

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¿Qué dijo Florinda Meza de Cazzu?

En este mismo espacio, la exesposa del fallecido Roberto Gómez Bolaños aseguró que Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en el mundo de la industria musical como Cazzu, había hecho mucho escándalo tras conocerse el romance entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar.

Y luego la fulana que hizo mucho escándalo. La mujer que no sé cómo se llama... hizo mucho escándalo ni estaba casada con ella", expresó.

Con estas declaraciones, Florinda generó controversia inmediata en redes, donde algunos usuarios defendieron a Cazzu.

Florinda Meza genera polémica en internet tras defender a Ángela Aguilar
Florinda Meza señaló que el culpable de la polémica con Cazzu fue Christian Nodal y no Ángela Aguilar. (Foto izquierda: Lisa Lake/Getty Images/AFP | Foto derecha: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales a las palabras de Florinda Meza defendiendo a Ángela Aguilar y arremetiendo contra Cazzu?

Como era de esperarse, el video no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde varios internautas dejaron clara su postura frente a las declaraciones.

Algunos señalaron que Florinda habría defendido a la intérprete de 'La Llorona' por identificarse con su situación, insinuando que ambas habrían pasado por experiencias similares.

Por otro lado, otros usuarios cuestionaron la validez de sus palabras, asegurando que la actriz opinó sin conocer a fondo la historia que involucra a Cazzu y Christian Nodal, dejando en evidencia, según ellos, una versión incompleta de los hechos.

No tiene ni idea de la historia, ahora sí sube al ranking del 1er puesto", "Cazzu no hizo escándalo, solo quienes quieren defenderse se creen eso" y "Las 2 son tal para cual. Hicieron lo mismo", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

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