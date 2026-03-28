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Yina Calderón tuvo inesperada reacción tras llamada del Agropecuario: ¿hay “shippeo”?

Yina Calderón divide opiniones tras inesperado gesto que tuvo en video por llamada que le hizo El Agropecuario.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yina Calderón tuvo inesperada reacción tras llamada del agropecuario: ¿hay “shippeo”?
¿Por qué interntuas dicen que hay "shippeo" entre Yina y El Agropecuario? | Foto: Canal RCN

Yina Calderón se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su gran creatividad al momento de conectar con su audiencia mediante sus redes sociales.

Además, Yina ha demostrado que no solo es reconocida por ser influenciadora, sino que también, por ser emprendedora y, también, por ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Yina ha dividido una gran variedad de opiniones mediante sus redes sociales tras un inesperado comentario que tuvo en las últimas horas con Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, quien sostuvo una relación con Aida Victoria Merlano.

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¿Cuál fue el tierno comentario que tuvo Yina Calderón con El Agropecuario?

Es clave mencionar que Yina Calderón ha adquirido gran visibilidad en los últimos tiempos no solo por demostrar lo enfocada que está en sus proyectos desde que está viviendo en México, sino que también, por un comentario que tuvo con Juan David Tejada.

Yina Calderón tuvo inesperada reacción tras llamada del agropecuario: ¿hay “shippeo”?
Esta fue la llamada que El Agropecuario le hizo a Yina Calderón. Foto: Buen Día, Colombia

Por este motivo, la influenciadora compartió en sus historias a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de algunos de los proyectos que está teniendo en cuanto a su emprendimiento de las fajas.

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De este modo, Yina Calderón acaparó la atención mediática mientras grababa un video, mostrando la llamada que le hizo Juan David Tejada, mientras que estaba haciendo su contenido para sus redes, pues expresó las siguientes palabras:

“Chicas, me voy a poner la pijama no saben todo el proceso, me voy a quitar todo el maquillaje, además, duermo fajada. Ay, me está llamando El Agropecuario, espérame que me estoy bañando”, agregó Yina Calderón.

Con base en esto, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la reacción de Yina ante la llamada del agropecuario y, también, por cómo lo tiene guardado en su celular.

Yina Calderón tuvo inesperada reacción tras llamada del agropecuario: ¿hay “shippeo”?
¿Cómo feue el paso de Yina Calderón en La casa de los famosos Col? Foto: Buen, Día, Colombia

¿Cómo fue la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Yina Calderón ha adquirido gran popularidad mediante sus redes sociales no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino que también, por su paso en La casa de los famosos Colombia.

Entre tanto, la influenciadora acaparó la atención mediática por sus auténticos vestuarios, estrategias y algunas de las polémicas presentadas en el programa.

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