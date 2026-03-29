Juan Palau reveló lo que más le sorprendió de Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos

Juan Palau habló abiertamente con un medio de comunicación sobre las noticias que más lo impactaron tras su salida de La casa de los famosos Colombia, y reveló que una de ellas estuvo relacionada con Juanda Caribe.

¿Qué dijo Juan Palau sobre lo que más le impactó de Juanda Caribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

El cantante bogotano Juan Palau concedió una entrevista al programa Impresentables, para hablar sobre su paso por La casa de los famosos Colombia 3 y cómo vivió la experiencia dentro del reality.

Juan Palau confiesa que le sorprendió de Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, reveló cuáles fueron las noticias que más lo impactaron tras su eliminación. Entre ellas, mencionó el fallecimiento de su colega Yeison Jiménez, del que, según contó, se enteró cinco días después mientras aún estaba dentro de la casa.

Asimismo, aseguró que también le sorprendió conocer la muerte de Willie Colón. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la polémica que involucra a Juanda Caribe y a su esposa, Sheila Gándara, relacionada con una presunta infidelidad.

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¿Por qué le sorprendió a Juan Palau enterarse del tema que ha salpicado a Juanda Caribe con su esposa Sheila Gándara?

El intérprete de 'Monólogo' aseguró que esta situación, que ha tomado fuerza en redes sociales, lo sorprendió profundamente.

Según explicó, dentro del programa el comediante hablaba constantemente de su esposa e hija, destacando el amor que les expresaba frente a las cámaras.

En ese sentido, también confesó que considera que su salida del reality pudo estar relacionada con su cercanía al barranquillero.

De acuerdo con lo que le comentaron, se trataría de una estrategia de algunos fandoms para debilitar al participante costeño dentro de la competencia.

A pesar de la polémica, Juan dejó claro que su amistad con Juanda se mantiene firme, más allá de lo ocurrido dentro y fuera del reality.

Juan Palau se mostró sorprendido por la situación que enfrenta Juanda Caribe fuera del reality junto a su esposa, Sheila Gándara. (Foto: Canal RCN)

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¿Con quién no se la llevó Juan Palau dentro de La casa de los famosos Colombia?

Juan Palau confesó que dentro de La casa de los famosos Colombia no logró llevarse bien con Alejandro Estrada.

Según explicó, entre ambos no hubo una verdadera conexión durante la convivencia, lo que influyó en su decisión de dejarlo en placa tras su salida del reality.

Sin embargo, el cantante también dejó abierta la posibilidad de que esta relación pueda cambiar fuera del programa, señalando que, lejos de la dinámica del juego, podrían tener una mejor oportunidad de conocerse.