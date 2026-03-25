En un nuevo juicio dentro de La casa de los famosos Colombia, los participantes se enfrentaron nuevamente, en esa ocasión, liderada por la Toxicosteña, quien asumió el rol de jueza.

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¿Por qué fue acusado Alejandro Estrada en el juicio de La casa de los famosos Colombia?

En esta ocasión, el señalado fue Alejandro Estrada, quien fue acusado por varios de sus compañeros de no aceptar sus errores y de no expresar de frente sus inconformidades a sus compañeros.

Algunos participantes expusieron sus puntos de vista frente al comportamiento de Alejandro dentro de la casa.

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Entre las acusaciones, se mencionó que no decía directamente lo que pensaba y que sus actitudes generaban incomodidad.

Uno de los que intervino fue Valentino, quien aseguró que Alejandro hacía las cosas con doble intención. A estas declaraciones se sumaron otros comentarios sobre su personalidad y el trato que tenía hacía él.

Alejandro Estrada, culpable en La casa de los famosos: esta fue la acusación en su contra. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Luisa Cortina también tomó la palabra y señaló que, aunque sus palabras, en realidad podían resultar hirientes al no decirlas directas. Además, expresó que, si quería provocar, debía hacerlo de manera más clara.

En medio del juicio, Valentino insistió en sus señalamientos, calificándolo como una persona mentirosa y agresiv@, haciendo referencia a una situación que, según se dijo, ocurrió con Karola en medio de un apretón de manos.

Karola, por su parte, volvió a referirse a ese momento y expresó su inconformidad frente a lo sucedido.

¿Cuál fue la decisión final en el juicio de La casa de los famosos para Alejandro Estrada?

En la defensa de Alejandro estuvo Tebi, quien también opinó sobre su comportamiento.

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Aunque mencionó que podía ser una persona manipuladora, señaló que dañar la imagen de alguien es diferente y que ciertas situaciones debían ser resueltas únicamente por las personas involucradas.

En ese sentido, indicó que lo ocurrido entre Yuli y Alejandro, así como con Karola, debía aclararse directamente entre ellos.

Alejandro Estrada, culpable en La casa de los famosos: esta fue la acusación en su contra. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Yuli de nuevo hizo la acusación contra él, diciendo que, como no conocían su pasado, ella se sintió incómoda por lo que pasó en el jalón de brazo.

Finalmente, tras escuchar las diferentes posturas dentro del juicio, la casa tomó una decisión y determinó que Alejandro Estrada era culpable.