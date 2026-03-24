En las últimas horas, un reconocido actor colombiano y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción de Canal RCN ha sido tendencia tras confirmar su ruptura con su expareja.

La noticia fue confirmada a través de una entrevista exclusiva en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ en donde el actor reveló que lleva un largo periodo de tiempo separado de su exesposa.

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¿Quién es el reconocido actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia que confirmó su separación?

El nombre de Sebastián Gutiérrez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano al participar en importantes producciones como en La casa de los famosos, sino que también, por confirmar su separación.

Sebastián Gutiérrez confesó que está soltero. | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana de este 24 de marzo, Sebastián Gutiérrez reveló en una entrevista exclusiva en ‘Buen Día, Colombia’ que se separó de su expareja, expresando que el boxeo y su carrera lo han ayudado para mantener su mente ocupada tras su ruptura:

“Yo soy un fanático de los cambios y este año he tenido que soltar y dejar ir cosas que hace mucho tiempo sabía que tenía que hacer y ahora que lo he hecho la vida me ha sorprendido con cosas maravillosas”, agregó.

Con base en estas palabras, Sebastián reiteró que ha tenido la oportunidad en refugiarse en el boxeo tras su ruptura con su expareja, enfocándose de lleno en todos sus proyectos a nivel personal y profesional:

“A nivel laboral se me abrió mucho el camino, a nivel sentimental también. Terminé una relación que viene desde hace mucho tiempo que también, es un tema que no ha sido fácil, pero que también ha sido importante.

¿Quién es la exesposa del actor Sebastián Gutiérrez?

¿Quién es Diana Correa, la expareja de Sebastián Gutiérrez? | Foto: Canal RCN

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Tras la reciente confesión que hizo Sebastián Gutiérrez en ‘Buen Día, Colombia’, se refleja que Sebastián Gutiérrez duró diez años con Diana Correa, quienes contrajeron matrimonio en el año 2018, pero en octubre del 2025, ambos tomaron la decisión en continuar caminos distintos.

Diana Correa es una reconocida bailarina colombiana quien ha cautivado con su gran habilidad en el campo artístico, demostrando todo su talento mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 55 mil seguidores.