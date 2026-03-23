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Juan Palau regresó a La casa de los famosos Colombia y dejó contundente mensaje a Alejandro Estrada

Juan Palau, reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, y regresó para hablar por última vez con los participantes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan Palau reapareció en La casa de los famosos y dejó mensaje a Alejandro Estrada
Juan Palau reapareció en La casa de los famosos y dejó mensaje a Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 22 de marzo los colombianos conocieron una vez más el nombre del más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia: Juan Palau, quien obtuvo la menor cantidad de votos por parte del público. El joven artista regresó a la competencia para hablar por última vez con sus excompañeros y lanzarles una que otra bombita.

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¿Qué dijo Juan Palau tras su última conexión con La casa de los famosos Colombia?

La gala de este lunes 23 de marzo marcó un nuevo ciclo dentro de la competencia, pero no sin antes permitir que Juan Palau, reciente eliminado de la competencia, se dirigiera por última vez a los participantes, como es costumbre con cada eliminación.

¿Cómo fue la eliminación de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?
Juan Palau fue eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

De esta manera, con un panorama más amplio de lo que ha sucedido en las últimas horas tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Palau se dirigió a cada uno de los participantes para expresarles su sentir tras ser eliminado de la competencia.

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De cada uno destacó grandes cualidades y dio consejos enriquecedores. Sin embargo, a Tebi Bernal le dejó claro que él no necesitaba del fandom de nadie para salvarse de Placas tal y como lo insinuó tras su eliminación.

“Tebi, papi, yo no necesito el fandom de nadie, mis amistades son genuinas, mis amistades son reales, y siempre voy para delante con los míos”, aseguró.

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Pues recordemos que Juan Palau salió de la competencia con un porcentaje del 7,66%, el más bajo de los seis participantes que se encontraban en riesgo de eliminación.

Así mismo, el exparticipante aprovechó para dejarle claro a Alejandro Estrada la razón por la que lo dejó nominado.

“Parcero, desde la segunda semana se lo dije: no coincidíamos en muchas cosas, desde la segunda semana fuiste mi nominado, tuvimos muchas diferencias en el juego… no siempre ser el más fuerte es sinónimo de apoyo, entonces no se dejen llevar por los números”.

¿Cómo reaccionaron los participantes ante la última conexión de Juan Palau, reciente eliminado de La casa de los famosos?

La última conexión de Juan Palau con La casa de los famosos Colombia, tras su reciente eliminación, no pasó desapercibida entre los participantes, quienes reaccionaron de distintas maneras ante sus palabras.

Gran parte de ellos se sintieron emocionados y conmovidos al poderlo escuchar por última vez dentro del juego.

Juan Palau es eliminado de La casa de los famosos Colombia
Juan Palau sale de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)
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