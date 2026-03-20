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Daniela Ospina se sinceró sobre su matrimonio y confirmó que regresa a Colombia

Daniela Ospina reveló detalles de su matrimonio con Gabriel Coronel tras confirmar que regresará a Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniela Ospina revela detalles de su regreso a Colombia
Daniela Ospina revela detalles de su regreso a Colombia. (Foto AFP: Mireya Acierto | Freepik)

La empresaria colombiana Daniela Ospina sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar detalles privados de su matrimonio con su esposo Gabriel Coronel y su regreso a Colombia, una decisión que no habría sido tomada a la ligera y que representaría un importante capítulo en sus vidas.

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¿Por qué Daniela Ospina regresará a Colombia?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela Ospina sorprendió al responder varias inquietudes relacionadas con su matrimonio con Gabriel Coronel, con quien selló su amor años atrás mediante una ceremonia civil y con quien ahora planea casarse por la Iglesia.

Daniela Ospina revela detalles de su boda
Daniela Ospina revela detalles de su boda. (Foto Freepik).

Entre las preguntas que recibió la reconocida empresaria y expareja del futbolista colombiano James Rodríguez hubo una bastante particular, pues una seguidora quiso saber si su boda religiosa se realizaría en Estados Unidos, país en el que reside desde hace varios años, o en Colombia.

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Ante esto, Ospina respondió con gran emoción que su boda por la Iglesia sí se llevará a cabo en Colombia, aunque no entregó detalles sobre la ciudad en la que se realizará, generando aún más expectativa entre sus seguidores.

Con esto, Ospina dejó claro que su regreso a Colombia estará relacionado con la celebración de su boda por la Iglesia, y que no será una estadía definitiva.

¿Cuándo será la boda por la Iglesia de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Así mismo, dentro de la misma dinámica realizada en dicha red social, Daniela Ospina también fue consultada sobre la fecha en la que se llevará a cabo este importante evento que llevará su relación con Gabriel Coronel a otro nivel.

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Ante esto, Ospina mencionó que la boda se realizará en abril, aunque no reveló el día exacto, por lo que el contenido relacionado con este evento podría conocerse el mismo día de la ceremonia o posteriormente a través de sus redes sociales oficiales.

Daniela Ospina revela detalles de su boda religiosa con Gabriel Coronel en Colombia.
Daniela Ospina revela detalles de su boda religiosa con Gabriel Coronel en Colombia. (Foto Freepik).
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