Una exMiss Universo puso fin a los rumores sobre su ruptura amorosa al confirmar que su relación terminó. Además, compartió detalles de lo sucedido y aprovechó para enviarle un mensaje a su expareja.

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¿Quién es la exMiss Universo que reveló estar soltera?

Se trata de la nicaragüense Sheynnis Palacios, quien en 2023 hizo historia al coronarse como Miss Universo, superando en la final a la tailandesa Anntonia Porsild, una de las grandes favoritas del certamen.

Sheynnis Palacios abrió su corazón en TV y reveló por qué terminó su relación. (Foto: Roy Rochlin/Getty Images/AFP)

Ahora, en una reciente entrevista con Telemundo, la joven de 25 años confirmó que los rumores sobre su ruptura sentimental sí eran ciertos.

Además, aseguró que atraviesa una etapa de felicidad y plenitud en su vida, dejando claro que está enfocada en su bienestar personal y en los nuevos proyectos que vienen para ella.

Y sí, verdaderamente estoy en esta etapa de mi vida de la soltería en donde estoy contenta, estoy feliz".

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¿Quién era el novio de Sheynnis Palacios?

El novio de Sheynnis Palacios era Carlos Gómez, un exbeisbolista venezolano que tuvo paso por las Grandes Ligas, destacándose en equipos como los Mets, Astros y Rangers. Su carrera deportiva lo posicionó como una figura reconocida dentro del béisbol profesional antes de dar un giro a su vida.

Tras retirarse del diamante, Gómez se ha enfocado en el mundo del fitness y el entretenimiento, consolidándose como creador de contenido y participando en realities como La casa de los famosos y Exatlón Estados Unidos. Su relación con la Miss Universo también lo llevó a ganar mayor visibilidad en redes sociales y medios.

Sheynnis Palacios terminó su relación con el venezolano Carlos Gómez. (Foto: Patrick Meinhardt / AFP)

Carlos y Sheynnis hicieron oficial su relación en septiembre de 2024, cuando sorprendieron a sus seguidores al compartir en redes sociales varias fotografías juntos, confirmando su romance.

Desde ese momento, la pareja comenzó a mostrarse con frecuencia en eventos y actividades públicas, fortaleciendo su vínculo frente a la mirada de sus fans.

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¿Por qué terminó Sheynnis Palacios con su ex y qué mensaje le envió?

Sheynnis explicó en este mismo espacio que su relación llegó a su fin porque ambos entendieron que esa etapa ya había cumplido su ciclo, por lo que decidieron cerrarla de la forma más sana posible.

Más que hablar de un conflicto puntual, dejó entrever que se trató de una decisión tomada con madurez y respeto mutuo, enfocándose ahora en una nueva etapa personal en la que se siente feliz y plena.

Incluso, aprovechó para resaltar que estar soltera no significa sentirse sola, dejando ver la tranquilidad con la que asume este momento de su vida.

Sobre el mensaje que le envió a su expareja, la exmiss Universo fue muy clara al expresarle sus mejores deseos a Carlos y a toda su familia.