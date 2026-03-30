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Él es el guapo hijo de Aura Cristina Geithner, la actriz que entrará a La casa de los famosos Colombia

Aura Cristina Geithner ingresará a La casa de los famosos Colombia y su hijo se robó las miradas en redes por su atractivo físico.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El hijo de Aura Cristina Geithner se robó las miradas en redes sociales por su atractivo físico. (Foto: Canal RCN)

El inesperado ingreso de la actriz colombo-mexicana Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia no solo despertó conversación entre los seguidores del reality, sino que también puso en la mira a su único hijo, quien se ha robado miradas en redes por su atractivo y por ser hijo de un reconocido actor.

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¿Quién es el hijo de la actriz Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Demian Dos Santos se ha vuelto viral tras el anuncio del ingreso de su madre al reality de Canal RCN, pues el joven ha captado la atención en redes al mostrar su apoyo a la actriz en esta "telenovela de la vida real".

El hijo de Aura Cristina Geithner se robó las miradas en redes sociales
El hijo de Aura Cristina Geithner se robó las miradas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Hijo del reconocido actor argentino Marcelo Dos Santos, Demian comparte un gran parecido con su padre y, al igual que sus progenitores, ha seguido su camino en la vida artística.

Su perfil de Instagram, que supera los 60 mil seguidores, evidencia su talento como músico y también su afición por la cocina, donde ha compartido sus habilidades preparando deliciosos pasteles.

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¿Cuántos años tiene el hijo de Aura Cristina Geithner y cómo es su relación con sus padres?

Demian tiene aproximadamente 25 años y mantiene una relación cercana con sus padres, tal como se refleja en sus perfiles sociales.

Aunque no vive con ambos debido a que sus padres se separaron a comienzos de los 2000 y su madre, Aura Cristina, se radicó en México con él siendo un niño, el vínculo familiar ha permanecido fuerte.

Asimismo, a pesar de estar más cerca de su madre, Demian también ha compartido momentos con su padre, con quien convivió cuando regresó a Colombia a los 18 años, fortaleciendo así la relación con ambos progenitores.

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¿Demian Dos Santos, el hijo de Aura Cristina Geithner, está soltero o tiene pareja?

Demian Dos Santos mantiene su vida sentimental lejos del ojo público. Hasta ahora, no ha compartido indicios de una relación en sus redes ni en entrevistas, por lo que su estado amoroso sigue siendo un misterio para sus seguidores.

Con alrededor de 25 años, Demian se concentra en sus proyectos artísticos y personales.

Aunque muchos fans destacan su atractivo y preguntan por su vida amorosa, no hay información oficial que indique que esté saliendo con alguien, lo que sugiere que continúa soltero.

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