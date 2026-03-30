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Jenny López mostró lo más lindo que ha visto en su luna de miel con Jhonny Rivera

Jenny López compartió con sus seguidores lo más hermoso que ha visto hasta el momento en su luna de miel con el cantante Jhonny Rivera.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jenny López sorprendió en redes al enseñar qué es lo más lindo que ha visto en su luna de miel
Jenny López enseña a sus lo más lindo que ha visto en su luna de miel con Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Jenny López y Jhonny Rivera continúan disfrutando de su luna de miel por Europa y Asia. En medio de su recorrido por estos continentes, la cantante les mostró a sus seguidores lo más lindo que ha visto hasta ahora en el viaje, un detalle que emocionó a sus fans.

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¿Qué es lo más lindo que ha visto Jenny López en su luna de miel con Jhonny Rivera?

La cantante caucana ha seguido compartiendo en sus redes sociales varias imágenes y momentos especiales de todo lo que ha vivido durante su luna de miel junto a Jhonny Rivera por Europa y Asia, manteniendo a sus seguidores al tanto de cada detalle del viaje.

Jenny López generó emoción en redes al mostrar qué es lo más lindo que ha visto en su luna de miel
Jenny López mostró a sus fans lo más lindo que ha visto en su luna de miel junto a Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, la pareja se encuentra en Dubái, donde la joven aprovechó sus historias de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, permitiendo que sus fans le consultaran curiosidades sobre esta experiencia.

Fue precisamente en medio de esa interacción cuando un seguidor le preguntó qué era lo más lindo que había visto en su luna de miel, y su respuesta sorprendió a muchos.

Aunque varios imaginaron que mencionaría algún lugar emblemático o una construcción famosa, la artista, de 22 años, confesó que lo más lindo que ha visto hasta ahora ha sido su esposo.

La revelación estuvo acompañada por una romántica fotografía de ambos en un hermoso escenario decorado con flores y varios arcos en forma de corazón, que formaban un camino espectacular y le dieron aún más ternura al momento compartido.

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¿Qué otro destino visitarán Jenny López y Jhonny Rivera en su luna de miel?

Además de su recorrido por Europa y Asia, la pareja también tendría previsto extender su luna de miel hasta África, donde esperan vivir la experiencia de un safari como uno de los momentos más especiales del viaje.

Jenny López mostró a sus fans lo más lindo que ha visto en su luna de miel
Jhonny Rivera y Jenny López tendrían pensado continuar su luna de miel en un safari en África. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo se casaron Jenny López y Jhonny Rivera?

Jenny López y Jhonny Rivera se casaron el 22 de febrero de 2026, en una ceremonia religiosa celebrada en Arabia, Risaralda, municipio muy cercano a la historia personal del cantante.

La unión puso fin a meses de expectativa entre sus seguidores, que venían atentos a cada detalle del matrimonio.

Tras darse el "sí", la pareja inició una nueva etapa juntos y poco después emprendió su esperada luna de miel internacional, un viaje que los ha llevado por varios destinos de Europa y Asia, compartiendo momentos especiales con sus fans en redes sociales.

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