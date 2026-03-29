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Jenny López vivió incómoda situación debido a una estricta regla en Dubái: esto fue lo que sucedió

Mientras se encuentra disfrutando de su luna de miel con Jhonny Rivera, Jenny López contó detalles de este incómodo momento que vivió.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jenny López y Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jenny López vivió incómodo momento en Dubái. Foto | Canal RCN.

Jenny López, quien por estos días se encuentra disfrutando de una merecida luna de miel junto a Jhonny Rivera, recientemente acaparó la atención tras vivir incómoda situación por cuenta de una regla extrema que le impidió usar cierta prenda mientras se encuentra de visita por Dubái.

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¿Qué le pasó a Jenny López durante su luna de miel con Jhonny Rivera?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven cantante ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, causó impresión al revelar que, debido a un tema relacionado con las costumbres de Dubái, no pudo utilizar el atuendo que tenía preparado para la noche.

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"Oigan cómo les parece que yo tenía un vestido para venir hoy a una cena y entonces me dicen que pues acá por cultura, no permitían en el restaurante, así uno fuera turista, que fuera mostrado esc0te acá adelante, ni los hombros, ni la espalda, ni las piernas", señaló López.

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¿Cuál fue el incómodo momento que vivió la esposa de Jhonny Rivera durante su luna de miel con el cantante?

Según lo comentó por medio de sus historias, la advertencia que recibieron por parte de las personas le la ciudad, los llevó a cambiar un poco los planes ya que le avisaron sobre el tiempo y ella y Jhonny se encontraban esperando que los recogieran.

"Estábamos a una de que nos recogieran, cuando me enteré de eso, me tocó con el amor coger un taxi ir a buscar un vestido", relató Jenny entre risas.

De acuerdo con la también cantante, el objetivo era encontrar una prenda que le cubriera por completo la espalda, los hombros y otras zonas del cuerpo para así poder disfrutar de sus planes junto a Rivera.

Jhonny Rivera en el programa de Yo José Gabriel.
Jenny López no pudo usar particular vestido en Dubái. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la artista se mostró satisfecha de poder encontrar el atuendo adecuado y perfecto para compartir de una cena romántica con su esposo, quien también narró la situación en su cuenta personal de Instagram y describió a la mujer como una "monjita".

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jenny López contó el inesperado momento que vivió en Dubái. Foto | Canal RCN.

En la fotografía que publicó la intérprete, se puede apreciar con lujo de detalle el comentado vestido, el cual consiste en un diseño que va desde su cuello y hasta los tobillos y que recubre por completo sus brazos.

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