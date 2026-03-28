Jhonny Rivera y Jenny López presumieron su lujosa habitación en Dubái en medio de su luna de miel

El cantante de música popular Jhonny Rivera y su esposa Jenny López continúan disfrutando de su luna de miel. Hace pocas horas llegaron a Dubái, donde compartieron con sus seguidores un vistazo de la lujosa habitación en la que se hospedarán durante los próximos días, generando gran interés en redes sociales por los detalles del exclusivo lugar.

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¿Cómo es la lujosa habitación en la que se hospedan Jhonny Rivera y Jenny López en Dubái?

Jhonny Rivera y Jenny López llegaron a su segundo destino en su anhelada luna de miel: Dubái. La pareja de recién casados ha compartido detalles de las actividades que realizará en los próximos días en este exclusivo destino, pero lo que más llamó la atención fue la habitación del hotel en el que descansarán durante su estadía.

Así es la espectacular habitación en Dubái donde se hospedan Jhonny Rivera y Jenny López. (Foto Canal RCN).

De esta manera, a través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera mostró el lugar, destacando un lujoso baño, un amplio walking closet y una gran cama. Sin embargo, lo que realmente se llevó toda la atención fue la vista, ya que desde el balcón se puede apreciar el icónico hotel siete estrellas Burj Al Arab Jumeirah.

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La publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron felices de verlos disfrutar de esta etapa de su matrimonio y les enviaron mensajes de cariño y felicitación por este especial momento.

¿Cuáles son los planes de Jhonny Rivera y Jenny López en Dubái?

Jhonny Rivera reveló que tienen varios planes para realizar durante los próximos días en este lujoso lugar. Sin embargo, no entró en detalles sobre su itinerario por lo que sus fanáticos tendrán que estar pendientes al contenido que publique en sus redes sociales en las próximas horas.

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Por lo pronto, la pareja se encuentra disfrutando de las instalaciones de su lujoso hotel en donde se han mostrado bastante emocionados, especialmente por el recibimiento que les dieron.