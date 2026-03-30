El actor Gregorio Pernía despertó una ola de reacciones en redes sociales, donde recibió miles de elogios e incluso fue llamado “suegro”, luego de compartir una foto de su hijo mayor. La imagen no tardó en cautivar a sus seguidoras, quienes destacaron el atractivo físico del joven.

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¿Cuál es la foto del hijo mayor de Gregorio Pernía que se volvió viral tras ser publicada en redes por el actor?

En los últimos días, el actor Gregorio Pernía volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir una tierna fotografía de su hijo Emiliano cargando en brazos a su hermano menor, Gregorio Jr.

Gregorio Pernía recibió miles de halagos por tener un hijo atractivo. (Foto: Canal RCN)

La imagen, publicada en sus plataformas, rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Aunque la intención del actor era celebrar el cumpleaños número 26 de Emiliano, la conversación en redes tomó otro rumbo por el atractivo físico del joven.

En la foto aparece sin camisa mientras sostiene al bebé, dejando ver su cuerpo ejercitado, detalle que no pasó desapercibido entre las seguidoras del artista.

A raíz de la publicación, varias usuarias incluso se ofrecieron entre risas a ser las niñeras de los hijos de Pernía, aprovechando que el actor mencionó en el mensaje que tenía "dos bebés". El comentario generó aún más interacción y comentarios llenos de humor.

Asimismo, muchas internautas no dudaron en llamarlo "suegro" y resaltaron que Emiliano heredó el atractivo del recordado antagonista de 'La hija del mariachi', aumentando todavía más la viralidad del post.

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¿Cuál fue el mensaje de cumpleaños que Gregorio Pernía le dedicó a su hijo Emiliano?

En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de ocho millones de seguidores, Gregorio Pernía acompañó la fotografía con un conmovedor mensaje para celebrar el cumpleaños de Emiliano, un detalle que también conmovió a sus fans.

En sus palabras, el exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia no solo felicitó al joven por sus 26 años, sino que también lo animó a seguir luchando por sus sueños.

Además, aprovechó para resaltar varias de sus cualidades y expresarle lo orgulloso que se siente de verlo crecer y alcanzar sus metas.

26 años, un bebé. Aún feliz cumpleaños, amor, hijo mío, un año más para seguir cumpliendo tus sueños, orgulloso de ti, sobre todo de tu nobleza y corazón, te amo ❤️", escribió.

Gregorio Pernía dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Emiliano. (Foto: Canal RCN)

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¿A qué se dedica Emiliano Pernía, el hijo de Gregorio Pernía?

Emiliano Pernía ha seguido los pasos de su padre, Gregorio Pernía, incursionando en el mundo de la actuación y participando en distintos proyectos y espacios televisivos. Poco a poco, el joven ha ido construyendo su propio camino en la industria del entretenimiento.

Además, en sus redes sociales también se ha proyectado como modelo, compartiendo contenido en el que destaca su estilo y físico, lo que le ha permitido ganar visibilidad y sumar seguidores que siguen de cerca su carrera.