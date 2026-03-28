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Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Reconocida actriz y cantante de RBD confirmó con video que sacó a la luz en sus redes el nacimiento de su bebé.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé
¿Cómo anunció Dulce María el nacimiento de su segundo bebé? | AFP: John Parra

El nombre de Dulce María se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al ser una distinguida cantante y actriz, en especial, por su paso por la telenovela Rebelde o RBD.

Además, la artista se ha destacado por compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que suele hace en su vida cotidiana, en especial, por todo lo que ha vivido durante su segundo embarazo.

Por su parte, Dulce María ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras confirmar mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales en donde confirmó que nació su segunda hija, fruto de su relación con Paco Álvarez.

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¿Cómo confirmó Dulce María el nacimiento de su segunda hija?

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé
Así anunció Dulce María el nacimiento de su segunda hija. | AFP: Larry French

Tras varias semanas de mantener bajo a la expectativa a sus seguidores acerca del nacimiento de su segundo bebé, Dulce María compartió hace pocas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 13 millones de seguidores, un emotivo video en el que confirmó el género, nombre y su esperada llegada, expresando las siguientes palabras:

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“Marzo /2026 Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos”, agregó Dulce María.

Así también, la actriz dividió una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de lo orgullosa que se siente al convertirse en madre por segunda vez:

“Estamos infinitamente agradecidos por tu vida. ¡Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica”, expresó.

¿Cuál es el significado del nombre de la segunda hija de Dulce María?

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé
¿Qué significa el nombre de la segunda hija de Dulce María? | AFP: John Parra

El anuncio del nacimiento de la segunda bebé de Dulce María ha generado una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas, en especial, por el significado de su nombre.

Por ello, te explicamos lo que significa el nombre de Fernanda, pues, tal como lo dice la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, quiere decir: “la que se atreve a todo por la paz” o, también, que es una persona valiente, llena de coraje.

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