Jhorman Toloza reveló cómo se siente tras los últimos hechos entre Alexa con Tebi en La casa de los famosos

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se ha sentido tras los recientes hechos entre la cantante cucuteña y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo se ha sentido Jhorman Toloza tras los recientes hechos entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Alexa Torrex se dejara ver afectada y en medio del llanto tras la decisión de Tebi Bernal de no darle más cuerda a la atracción que estaban teniendo, su exprometido, Jhorman Toloza dejó ver su reacción en redes.

Jhorman Toloza dejó ver cómo se ha sentido tras los últimos acontecimientos en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, el ahora creador de contenido invitó a sus seguidores a cuestionarlo sobre distintos temas. Fue en medio de esta interacción que un usuario le preguntó directamente cómo se sentía emocionalmente.

Jhorman respondió de manera sutil: publicó una fotografía mirando hacia un lado acompañada de un breve mensaje que dejó entrever mucho sobre su estado de ánimo.

Pueeeees", escribió.

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¿Por qué Alexa Torrex rompió su compromiso con Jhorman Toloza?

Alexa Torrex decidió romper su compromiso con Jhorman Toloza durante una gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, luego de que Luisa Cortina fuera invitada a un "congelado" y mencionara a Jhorman frente a todos.

La situación se intensificó cuando Valentino Lázaro arremetió contra Alexa, generando un ambiente de tensión y conflicto dentro del reality.

Ante las cámaras, la cantante cucuteña explicó que su decisión de terminar la relación no era por falta de afecto hacia Jhorman, sino para protegerlo y evitar que se viera involucrado en los problemas y controversias que se estaban viviendo dentro de la casa.

Alexa Torrex terminó su relación con Jhorman Toloza en pleno directo de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza luego de que Alexa Torrex rompiera con él en La casa de los famosos Colombia?

Después de que Alexa Torrex rompiera su compromiso con él en vivo, Jhorman Toloza mantuvo una postura emotiva pero firme.

En entrevistas y publicaciones en redes sociales dejó claro que su corazón sigue ligado a Alexa, asegurando que aún la ama profundamente e incluso manteniendo la idea de casarse con ella una vez termine La casa de los famosos Colombia.

Según ha dicho, su apoyo hacia ella no ha disminuido a pesar de la ruptura pública y toda la polémica que la rodea.

Además, Jhorman ha expresado que no se siente traicionado por su expareja y ha intentado mantener la calma frente a los comentarios de seguidores y críticos.