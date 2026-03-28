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Luisa Cortina se defiende tras su salida de La casa de los famosos: “¿Qué más querían?”

Luisa Cortina respondió a las críticas tras su salida del reality y defendió lo que hizo en pocos días.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luisa Cortina responde a críticas tras su salida: “¿Qué más querían?”
Luisa Cortina responde a críticas tras su salida: “¿Qué más querían?” (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Luisa Cortina reaccionó a los comentarios que recibió en redes sociales luego de no lograr su regreso a La casa de los famosos Colombia, dejando clara su postura frente a su paso por el reality.

Luisa Cortina rompe el silencio y responde a críticas tras no regresar al reality
Luisa Cortina rompe el silencio y responde a críticas tras no regresar al reality (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Luisa Cortina sobre su paso por La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias, Luisa decidió pronunciarse tras la ola de opiniones que generó su breve participación en esta nueva etapa del programa.

La influencer aseguró que, aunque su estancia fue corta, considera que logró generar contenido suficiente para el público.

En su mensaje, expresó que en tan solo tres días dentro de la competencia vivió momentos intensos que incluyeron conflictos, emociones y situaciones que rápidamente se volvieron tema de conversación en redes.

Según explicó, su paso dejó reacciones como “odio, llanto, rabia, memes e incluso momentos en los que fue ignorada”, por lo que cuestionó a sus críticos sobre qué más esperaban de ella en tan poco tiempo.

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Durante su estadía, uno de los momentos más comentados fue su enfrentamiento con Marilyn Patiño, con quien protagonizó una fuerte discusión que no pasó desapercibida para los seguidores del programa.

Además, su salida también generó comentarios luego de que, al intentar dirigirse a sus compañeros antes de abandonar la casa, no recibiera mayor atención por parte de ellos.

¿Qué compartió Marilyn Patiño de Luisa Cortina?

Tras la eliminación, la tensión entre ambas continuó fuera del reality. Marilyn Patiño compartió en sus redes sociales un video en el que se burlaba de la situación de Luisa Cortina, lo que avivó aún más la polémica.

En el clip, la actriz utilizó herramientas de inteligencia artificial para modificar la imagen de la influencer y compararla con un personaje animado, además de lanzar calificativos que generaron división entre los usuarios.

El contenido fue interpretado por muchos como una crítica directa, lo que desató una ola de comentarios tanto a favor como en contra.

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La situación ha mantenido la conversación activa en redes sociales, donde los seguidores del programa continúan opinando sobre lo ocurrido dentro y fuera de la casa.

Mientras tanto, Luisa ha dejado claro que, pese a las críticas, se siente satisfecha con lo que logró mostrar durante su corta participación.

Marilyn Patiño y Luisa Cortina discuten fuertemente dentro de La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño y Luisa Cortina discuten fuertemente dentro de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
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