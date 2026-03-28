Este domingo 29 de marzo se definirá un nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, una de las decisiones más esperadas por los seguidores del reality.

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Ante la expectativa que genera la eliminación, en SuperLike consultamos con inteligencia artificial quién podría abandonar la competencia esta semana, basándonos en el comportamiento del público y las dinámicas recientes del programa.

¿Quiénes son los participantes en la placa de eliminación?

En esta ocasión, la placa quedó conformada por cinco participantes que llegaron a estar en riesgo de eliminación por diferentes motivos dentro del juego.

Valentino fue nominado inicialmente por decisión de la casa, junto a Alexa; sin embargo, la cucuteña logró salir de riesgo tras ser salvada.

Por otro lado, Juancho y Campanita quedaron en la placa al obtener los porcentajes más bajos en la votación del público, lo que los puso automáticamente en zona de eliminación.

A ellos se suma Yuli Ruiz, quien fue enviada directamente a la placa por el líder de la semana. Esta decisión se dio luego de un error en la dinámica de nominación, ya que la participante le otorgó tres votos a Juanda Caribe sin recordar que no podía hacerlo debido a su condición de líder. Como consecuencia, el costeño tomó la decisión de nominarla.

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Finalmente, Alejandro Estrada también hace parte de los nominados, luego de haber sido elegido por Juan Palau, el más reciente eliminado del reality, quien tuvo la responsabilidad de dejar a un participante en riesgo antes de salir de la competencia.

Valentino, Yuli, Alejandro, Juancho y Campanita están en riesgo de eliminación (Foto Canal RCN)

¿Quién será el próximo eliminado según la inteligencia artificial?

En medio de la expectativa por una nueva eliminación en La Casa de los Famosos, consultamos con inteligencia artificial para analizar la actual placa y anticipar quién podría abandonar la competencia.

Según el análisis, los participantes con mayor riesgo serían aquellos que ya evidencian debilidad frente al público. En este caso, Juancho y Campanita, quienes fueron nominados por votación de la audiencia tras obtener los porcentajes más bajos, encabezan la lista de posibles eliminados.

“La nominación directa del público suele ser un indicador clave de falta de apoyo externo”, señala la IA, destacando que este factor los pone en desventaja frente a otros concursantes.

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Entre ambos, el pronóstico se inclina hacia Juancho como el más probable en salir, debido a una percepción de menor respaldo en comparación con sus compañeros.

No obstante, Campanita también se mantiene en zona de riesgo, especialmente si no logra movilizar suficiente apoyo en las votaciones.

Por otro lado, casos como el de Yuli Ruiz, nominada por decisión del líder, podrían generar un efecto contrario, aumentando el apoyo del público. Mientras tanto, Valentino y Alejandro Estrada dependerán en gran medida de la solidez de sus respectivas bases de seguidores.

Aunque nada está escrito en La casa de los famosos Colombia, el análisis sugiere que la eliminación estaría entre Juancho y Campanita, con una ligera ventaja negativa para Juancho en esta ocasión.