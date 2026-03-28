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Jessi Uribe lanza pulla a Giovanny Ayala y lo culpa por “salar” a la Selección Colombia

Jessi Uribe lanza pulla a Giovanny Ayala y lo culpa por “salar” a la Selección Colombia

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jessi Uribe desata polémica al señalar a Giovanny Ayala por “salar” a la Selección Colombia
Jessi Uribe desata polémica al señalar a Giovanny Ayala por “salar” a la Selección Colombia (Foto Canal RCN)

El cantante Jessi Uribe volvió a generar conversación tras una entrevista en la que, entre risas, lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Giovanny Ayala.

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Todo ocurrió en medio de una pregunta relacionada con la Selección Colombia y las canciones que recientemente han acompañado al equipo.

¿Qué respondió Jessi Uribe sobre la canción que “saló” a la Selección Colombia?

Durante la conversación, al artista le plantearon una pregunta curiosa: cuál de las dos canciones lanzadas recientemente en apoyo a la Selección Colombia podría estar relacionada con los malos resultados del equipo.

Por un lado, estaba el tema interpretado por un grupo de reconocidos artistas del género popular, entre ellos el propio Jessi Uribe, Luis Alfonso, Paola Jara, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Francy, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Alzate, Ciro Quiñonez y Luisito Muñoz.

Por otro lado, se encontraba la canción presentada por Giovanny Ayala. Ante esto, Uribe respondió sin dudar y en tono jocoso que la responsable habría sido la de Ayala, lo que desató risas y comentarios entre quienes presenciaron la entrevista.

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Aunque se trató de una respuesta en clave de humor, el comentario no pasó desapercibido, especialmente por el contexto de la relación entre ambos artistas.

Giovanny Ayala señaló a Jessi Uribe como un cantante chillón
Giovanny Ayala señaló a Jessi Uribe como un cantante chillón (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre Jessi Uribe?

En los últimos meses, Giovanny Ayala ha estado en el centro de varias polémicas por sus declaraciones públicas. Entre ellas, opiniones sobre otros artistas del género popular que han generado debate en redes sociales como su critica al homenaje de Yeison Jiménez.

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Respecto a Jessi Uribe, Ayala lo calificó como un cantante “chillón”, sugiriendo que debería moderar ese estilo al interpretar sus canciones. No obstante, también reconoció su talento, destacándolo como un buen artista dentro de la industria.

Además, Ayala también ha opinado sobre otros temas que han dado de qué hablar, como el costo de la boda de Jhonny Rivera, lo que ha reforzado la percepción de tensiones dentro del género.

El reciente comentario de Jessi Uribe vuelve a poner sobre la mesa esa relación distante entre ambos cantantes, alimentando la conversación entre seguidores, quienes no han dejado pasar el intercambio de declaraciones, incluso cuando se presentan en tono de humor.

Giovanny Ayala criticó el costo de la boda de Jhonny Rivera
Giovanny Ayala criticó el costo de la boda de Jhonny Rivera (Foto Canal RCN)
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