Manuela QM genera polémica con mensaje en redes: ¿indirecta para Blessd?

La creadora de contenido Manuela QM volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un video que muchos de sus seguidores interpretaron como un mensaje con doble sentido, posiblemente relacionado con su expareja, el cantante Blessd.

Manuela QM genera polémica con mensaje en redes: seguidores creen que es para Blessd (Foto Ivan Apfel / AFP)

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¿Qué compartió Manuela QM en sus redes sociales?

En medio de su embarazo, Manuela ha mantenido una presencia constante en redes, donde comparte detalles de esta nueva etapa, incluyendo sus antojos, rutinas y momentos especiales.

En esta ocasión, publicó un video grabado en la playa, en el que se aprecia un atardecer mientras ella aparece disfrutando del paisaje y realizando distintas poses.

El clip llamó especialmente la atención por el mensaje que lo acompañaba: “la vida nunca avisa cuándo será la última vez”.

Esta frase generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionarla con su situación sentimental actual.

Algunos usuarios consideran que se trata de una reflexión general sobre la vida y la importancia de disfrutar cada momento, especialmente en una etapa tan significativa como el embarazo.

Sin embargo, otros creen que podría tratarse de una indirecta dirigida a Blessd, con quien ha estado en el centro de rumores en las últimas semanas.

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¿Por qué terminaron Manuela QM y Blessd?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado de manera directa una ruptura, varias señales en redes sociales han llevado a los seguidores a pensar que la relación llegó a su fin.

Una de las más comentadas fue cuando Manuela dejó de seguir al artista en redes y eliminó algunas fotografías en las que aparecían juntos.

A esto se suman rumores que han circulado en internet, en los que se menciona una posible infidelidad, aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

Por su parte, Blessd habló recientemente en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, donde dejó entrever su situación personal. En ese espacio, aseguró que “no tenía hogar”, comentario que muchos interpretaron como una señal de que ya no convivía con Manuela.

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Pese a esto, el cantante también tuvo palabras positivas hacia la influencer, destacando que es una gran mujer y asegurando que no pudo haber elegido mejor madre para su hijo.

Estas declaraciones han mantenido la atención sobre ambos, mientras sus seguidores continúan atentos a cualquier señal sobre su relación.