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Aida Victoria Merlano aparece en redes llorando por su ex: ¿lo extraña?

Aida Victoria Merlano generó reacciones tras publicar un video “llorando” por sus ex en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Aida Victoria Merlano causa revuelo con video “llorando” por sus ex
Aida Victoria Merlano causa revuelo con video “llorando” por sus ex (Foto Canal RCN) (Foto IA)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un video en redes sociales en el que aparece llorando, lo que generó todo tipo de reacciones entre quienes siguen de cerca su vida personal.

Aida Victoria Merlano sorprende al “llorar” por sus ex en redes: “Los amé a todos”
Aida Victoria Merlano sorprende al “llorar” por sus ex en redes: “Los amé a todos” (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Aida Victoria Merlano?

A través de sus historias, la empresaria barranquillera publicó un clip en el que se le ve recostada mientras mira su celular, acompañado del mensaje “yo y las oji alegres” y un emoji de corazón roto.

En el video, suena de fondo la canción “Frágil”, interpretada por Yahritza y su Esencia y Grupo Frontera, específicamente una parte que habla sobre la falta de sentimientos.

En medio de la escena, Aida aparenta estar afectada emocionalmente mientras escucha la canción, pero todo se desarrolla en un tono humorístico.

Durante el video, una persona que la acompaña le pregunta a cuál de sus exparejas está recordando en ese momento. Ante esto, la influencer responde con espontaneidad que a todos, asegurando que quiso mucho a cada uno de ellos.

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La publicación rápidamente generó interacción en redes sociales, donde muchos de sus seguidores reaccionaron con risas y comentarios, entendiendo el contenido como una forma divertida de expresar recuerdos del pasado amoroso.

¿Aida Victoria tiene pareja actualmente?

En medio de las reacciones, también volvió a surgir la pregunta sobre su situación sentimental. Sin embargo, la creadora de contenido ha sido clara en reiterar que actualmente se encuentra soltera y enfocada en su vida personal.

Días antes, Aida había aclarado rumores sobre una supuesta nueva relación, luego de que circularan versiones que la vinculaban sentimentalmente con un hombre que, según se decía, se habría tatuado su nombre.

Frente a esto, la empresaria explicó que se trataba de alguien que conoció en su discoteca y que todo surgió a partir de una publicación que fue malinterpretada por los usuarios.

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Actualmente, la barranquillera ha manifestado que está disfrutando esta etapa de su vida, centrada en su bienestar y en su hijo Emiliano, quien se ha convertido en una de sus principales prioridades.

Cabe recordar que su última relación fue con el padre de su hijo, conocida públicamente, la cual terminó en medio de situaciones difíciles. Desde entonces, Aida ha optado por mantener su vida amorosa con mayor reserva, aunque sin perder su estilo auténtico y cercano con sus seguidores en redes sociales.

Aida Victoria Merlano confirmó que está soltera y enfocada en su hijo
Aida Victoria Merlano confirmó que está soltera y enfocada en su hijo (Foto Canal RCN)
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