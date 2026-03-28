¿Luisa Fernanda W regresará a vivir a Colombia? Esto dijo sobre su futuro

La creadora de contenido Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder una de las preguntas que más le hacen sus seguidores: si planea quedarse definitivamente en Colombia o regresar a México, país donde reside actualmente junto a su familia.

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¿Luisa Fernanda W se quedará en Colombia?

A través de sus historias de Instagram, la influencer aclaró que, aunque ha pasado varios meses en Colombia, su residencia sigue estando en Ciudad de México.

Según explicó, llegó al país en diciembre y desde entonces ha disfrutado de una temporada más larga de lo habitual cerca de su familia y entorno cercano.

Durante este tiempo, confesó que ha experimentado sentimientos encontrados, ya que, aunque extraña su vida en México, también se ha sentido muy cómoda en su país natal. La paisa aseguró que estar en Colombia le permite recargarse emocionalmente al compartir con las personas que ama, además de mantenerse activa laboralmente.

Sin embargo, dejó claro que su regreso a México es inminente y que continuará desarrollando su vida en ese país, donde también se le han abierto nuevas oportunidades profesionales. De hecho, aseguró que vienen proyectos importantes que la tienen entusiasmada y enfocada en lo que viene para su futuro.

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Otro de los detalles que reveló es que, una vez regrese, no volverá al mismo lugar donde vivía antes. La influencer contó que junto a su familia se mudarán a un apartamento, dejando atrás la casa en la que residían anteriormente en Ciudad de México. Este cambio representa una nueva etapa en su vida personal.

Pese a esto, Luisa no ocultó que despedirse de Colombia no es fácil. Afirmó que siente un gran amor por su país y que esta etapa le ha permitido reconectar con sus raíces, lo que hace más difícil su partida. Aun así, señaló que prefiere dejar que las cosas fluyan y confiar en el camino que se le vaya presentando.

Luisa Fernanda W aclaró si volverá a vivir en Colombia (Foto Canal RCN)

¿Por qué Luisa Fernanda W vive en México?

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La influencer se trasladó a México junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, con el objetivo de impulsar sus proyectos profesionales, especialmente la carrera musical del artista.

La decisión de mudarse respondió a la búsqueda de nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento, lo que llevó a la familia a establecerse en ese país. Desde entonces, ambos han combinado sus proyectos personales con la vida familiar, consolidando su presencia tanto en Colombia como en México.