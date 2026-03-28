La más reciente dinámica de La casa de los famosos Colombia no solo dejó sorpresas dentro del reality, sino que también encendió las redes sociales.

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La actriz Marilyn Patiño generó controversia tras compartir un video relacionado con la eliminación de Luisa Cortina, lo que provocó múltiples reacciones entre los seguidores del programa.

Marilyn Patiño genera polémica tras burlarse de Luisa Cortina por su eliminación (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Marilyn Patiño de Luisa Cortina?

A través de sus redes sociales, Marilyn publicó un video en el que hace referencia al momento en que Luisa Cortina no logró regresar al reality durante la dinámica de “resurrección”.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en tono irónico que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En el clip, que retoma imágenes del programa, se observa cuando se revelan los votos dentro de la casa, donde Cortina obtuvo un respaldo mínimo por parte de sus compañeros.

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Además, el contenido incluye una narración con comentarios críticos hacia la creadora de contenido donde la llamaron “fiona” “doble cara y solapada”, junto con ediciones hechas por inteligencia artificial donde Luisa se transforma en la caricatura de Shrek.

También se muestran fragmentos en los que la participante intenta dirigirse a sus compañeros tras conocerse el resultado, pero la situación no se desarrolla como esperaba, ya que sus compañeros la ignoran por lo que Cortina decide no seguir intentando .

La publicación no pasó desapercibida y dividió opiniones: mientras algunos usuarios apoyaron la postura de Marilyn, otros consideraron que el contenido era innecesario y cuestionaron el tono utilizado.

¿Quiénes regresaron a La casa de los famosos Colombia?

En esta temporada, la dinámica de resurrección cambió, permitiendo el regreso de dos exparticipantes en lugar de uno. La mecánica incluyó una elección por parte de los habitantes de la casa y otra a través del voto del público.

Las tres participantes que buscaban volver a la competencia eran Luisa Cortina, Marilyn Patiño y Beba. Finalmente, Marilyn logró su regreso gracias al respaldo del público, alcanzando el 68% de votos, mientras que Beba fue elegida por sus compañeros dentro de la casa.

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La salida definitiva de Luisa Cortina y la reacción posterior de Marilyn han mantenido la conversación activa en redes sociales, donde los seguidores del reality continúan opinando sobre lo ocurrido y el comportamiento de las participantes dentro y fuera del programa.