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Reconocida periodista reveló impactante diagnóstico de una agresiva enfermedad: ¿quién es?

Una periodista reveló que fue diagnosticada con un agresivo tumor cerebral tras sufrir una convulsión inesperada.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida periodista reveló impactante diagnóstico de una agresiva enfermedad
Reconocida periodista reveló impactante diagnóstico de una agresiva enfermedad. (Foto freepik)

Una presentadora de noticias sorprendió a su audiencia al compartir uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de ser diagnosticada con una enfermedad que cambió por completo su rutina, sus planes personales y su futuro profesional.

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¿Quién es la periodista que fue diagnosticada con una impactante enfermedad?

Se trata de Tori Carmen, una reconocida comunicadora de Estados Unidos que se desempeña como presentadora en Fox Carolina. La periodista, que llevaba una vida activa y saludable, decidió hacer pública su historia tras atravesar un complejo proceso médico.

Antes del diagnóstico, Carmen se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida: estaba comprometida, planeando su boda y completamente enfocada en su carrera. Además, mantenía una rutina constante de ejercicio, asistiendo al gimnasio varias veces por semana y cuidando su alimentación. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada a inicios de 2025.

Tori Carmen reveló tener grave enfermedad
Tori Carmen reveló tener grave enfermedad. (Foto freepik)

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¿Cuál es la enfermedad que le fue diagnosticada?

La periodista fue diagnosticada con un meningioma anaplásico de grado 3, un tipo de tumor cerebral agresivo.

Aunque en un principio los médicos consideraron que podría tratarse de una masa benigna, los resultados posteriores confirmaron que se trataba de una condición maligna.

Los primeros síntomas comenzaron tras un viaje, cuando empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, agotamiento y malestar general. En un inicio, pensó que se trataba de un virus, pero días después su situación se agravó de forma repentina.

En medio de la noche, sufrió una convulsión que afectó la movilidad de su cuerpo, lo que obligó a su traslado de urgencia a un hospital. Allí, tras varios estudios, los médicos detectaron una masa en su cerebro, lo que marcó el inicio de un proceso médico complejo.

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Posteriormente, decidió trasladarse a Chicago para continuar con su tratamiento, donde fue sometida a una cirugía cerebral para retirar el tumor. Aunque la intervención fue exitosa, el diagnóstico definitivo confirmó que se trataba de un cáncer agresivo, lo que representó un giro inesperado en su recuperación.

A pesar del impacto de la noticia, la periodista ha destacado por su fortaleza durante todo el proceso. Con el paso del tiempo, logró retomar su vida profesional, regresar a la televisión y continuar con sus proyectos personales, incluyendo sus planes de matrimonio.

Actualmente, también ha decidido compartir su experiencia para generar conciencia sobre este tipo de enfermedades y brindar apoyo a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Tori Carmen reveló tener cáncer cerebral agresivo
Tori Carmen reveló tener cáncer cerebral agresivo (Foto freepik)
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