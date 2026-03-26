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La casa de los famosos Colombia: el poder de resurrección cambió y ahora no solo entra una sino dos

El poder de resurrección cambió en La casa de los famosos y ahora no solo los participantes votarán por la famosa que se quede.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: volverán dos con el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: el público entra al juego del poder de resurrección. (Foto: Canal RCN)

El “poder de resurrección” tomó un nuevo giro en La casa de los famosos Colombia. Hace unos días, Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina ingresaron a la competencia para disputarse este beneficio.

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¿Cómo se desarrollará la disputa por el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Sin duda el poder de resurrección ha generado expectativa dentro y fuera de La casa de los famosos, en la que inicialmente una de las exparticipantes volvía a la competencia oficialmente.

Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina compiten por el llamado la resurrección y desde el pasado martes, las tres llegaron a convivir por cuatro días junto con los demás participantes.

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Desde su llegada, generaron una ola de reacciones en la casa más famosa de Colombia en la que muchos reaccionaron con gran felicidad ante la llegada, así como muchos por el contrario mostraron su incomodidad.

Y también se han presentado momentos de tensión entre las exparticipantes. Recientemente Marilyn Patiño y Luisa Cortina protagonizaron una fuerte discusión que dejó en shock a más de uno en la casa.

Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: volverán dos con el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: el público entra al juego del poder de resurrección. (Foto: Canal RCN)

¿Qué cambios realizó “El Jefe” para el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Inicialmente, la regla establecía que solo una de las tres participantes podría regresar a la competencia. Sin embargo, el ‘Jefe’ ajustó las condiciones del beneficio e hizo un gran cambio en esta regla.

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Con este cambio, se abrió la posibilidad de que no solo la casa tome la decisión. Ahora el público también podrá elegir a una segunda exparticipante que regrese a La casa de los famosos Colombia.

De esta forma, no solo los participantes tendrán la opción de escoger, sino que además el público decidirá cuál de las tres volverá oficialmente: Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina.

Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: volverán dos con el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: el público entra al juego del poder de resurrección. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, desde ya la noticia está dando de qué hablar. Aunque los demás famosos que están en la casa aún desconocen lo ocurrido, los televidentes ya empiezan a pensar por quién votar y quién debería quedarse en La casa de los famosos.

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