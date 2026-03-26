Modelo vinculada con Blessd rompe el silencio tras los señalamientos: "ya habría mostrado pruebas”

Blessd vuelve a estar en medio de la polémica luego de las declaraciones que dio sobre los supuestos chats en los que se le vincula con una modelo.

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¿Qué dijo la modelo vinculada Blessd y los chats con el cantante?

En medio de la polémica, la mujer que habría sido relacionada con la filtración de esas conversaciones decidió romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido, luego de que su nombre empezara a circular en redes sociales.

Según explicó, recibió varios mensajes en los que le enviaban fragmentos de un stream en el que se hablaba del tema, refiriéndose a la reciente transmisión en vivo de Westcol con Blessd donde abordaron el tema.

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“Me enviaron unos TikToks de un stream donde hablaron de lo que pasó y supuestamente yo fui la que buscó y que quería fama”, expresó.

La mujer negó haber sido quien inició el contacto o quien buscó al cantante paisa.

modelo vinculada con Blessd rompe el silencio y niega buscar fama tras polémicos chats. (Foto: AFP)

“En ningún momento fui yo la que empezó a buscar”, aseguró, dejando clara su postura frente a lo que se ha dicho.

Además, señaló que no está de acuerdo con la forma en la que se ha manejado la situación, especialmente por cómo se le ha señalado dentro de la conversación entre Blessd y Westcol.

¿Qué dijo la modelo sobre la supuesta búsqueda de fama tras los chats con Blessd?

“Y yo estaba en plan de dejar eso así. Me da rabia que siempre quieran dejar a la mujer como la mala”, expresó en medio de sus declaraciones.

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También indicó que, de haber querido exposición, habría compartido más información sobre lo ocurrido.

“Si quisiera fama, ya habría mostrado pruebas y detalles”, comentó.

La mujer también lanzó un mensaje que llamó la atención. “Si quieren de verdad, ahora sí cuento todo bien”, afirmó, en sus redes sociales.

modelo vinculada con Blessd rompe el silencio y niega buscar fama tras polémicos chats. (Foto: AFP)

Y es que el tema tomó fuerza luego de que Westcol hiciera su transmisión habitual junto e Blessd y en el que hablaron sobre la situación sentimental del artista reguetonero y se refirió a los chats que lo involucran.

En el que Blessd también dio a entender que su relación con Manuela QM no continuó después de la filtración de los chats.