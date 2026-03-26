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Manuela QM reaparece con curioso mensaje luego de que Blessd confirmara la ruptura: esto dijo

Manuela QM habría reaccionado en redes con un curioso mensaje luego de que Blessd confirmara su ruptura.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela QM comparte un curioso mensaje tras la ruptura con Blessd
Así habría reaccionado Manuela QM tras la confirmación de la ruptura con Blessd. (Foto: AFP y Freepik)

Luego de que Blessd confirmara su ruptura con Manuela QM, la creadora de contenido habría reaccionado en sus redes sociales con un curioso mensaje que llamó la atención de sus miles de seguidores.

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¿Qué mensaje publicó Manuela QM tras las declaraciones de Blessd?

Esto se da después de una reciente transmisión en vivo en la que Westcol estuvo junto a Blessd, donde el cantante de reguetón paisa habló sobre los supuestos chats en los que fue relacionado con una modelo.

En medio de la conversación, Blessd explicó lo ocurrido y aseguró que sí existieron pero que él solo respondió una pregunta, que no pasó nada más allá de eso.

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Además, mencionó que la madre de su hijo es la mejor que puede tener y que está seguro de que su hijo estará bien.

Manuela QM comparte un curioso mensaje tras la ruptura con Blessd
Así habría reaccionado Manuela QM tras la confirmación de la ruptura con Blessd. (Foto: AFP)

Tras estas declaraciones, Manuela QM compartió un mensaje en sus redes sociales que generó revuelo en redes.

La influenciadora publicó una imagen suya con un efecto que exagera su rostro.

Junto a la imagen, escribió: “¿Qué hace uno cuando no le salen las cosas como no quiere?”, acompañado de un emoji de tristeza.

¿Qué ha pasado en la relación entre Manuela QM y Blessd?

Cabe recordar que la relación entre Manuela QM y Blessd ha estado en el ojo público desde hace un tiempo. En su momento, confirmaron que estaban esperando un hijo juntos, lo que generó múltiples reacciones de felicitación.

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Posteriormente, salieron a la luz los supuestos chats en los que el cantante fue involucrado con otra persona, lo que desató los rumores de una ruptura entre ellos, además porque Manuela QM ocultó todas las fotos que tenían juntos de sus redes sociales.

Manuela QM comparte un curioso mensaje tras la ruptura con Blessd
Así habría reaccionado Manuela QM tras la confirmación de la ruptura con Blessd. (Foto: AFP)

Desde entonces, han surgido versiones sobre su situación sentimental, ahora tras lo dicho por Blessd en la reciente transmisión, donde dio a entender a su fanaticada que su relación efectivamente había llegado a su fin.

Y como era de esperarse el mensaje de Manuela QM causó revuelo en redes como una posible indirecta luego de las palabras que dijo Blessd en medio de la trasmisión en vivo junto a Westcol en la que se mostró visiblemente afectado.

 

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