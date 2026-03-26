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Blessd reaparece con Westcol y revela si es mujeriego tras confirmar su ruptura con Manuela QM

Tras confirmar su ruptura con Manuela QM, Blessd aparece cantando que es mujeriego junto a Westcol y genera reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Blessd se deja ver con Westcol y reacciona a la polémica tras su ruptura
Blessd reaparece con Westcol y habla sobre si es mujeriego tras su ruptura con Manuela QM. (Fotos: AFP)

Blessd se apoderó nuevamente de las tendencias en Colombia luego de confirmar su ruptura con Manuela QM y de dar a conocer detalles sobre los chats en los que fue relacionado con una modelo.

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¿Blessd confirmó junto a Westcol que es mujeriego?

El cantante de reguetón se volvió tema de conversación tras aparecer en uno de los streams de Westcol, donde hablaron sobre su situación sentimental.

En medio de la transmisión, ambos abordaron lo que ha venido ocurriendo en la vida personal del artista paisa.

Posteriormente, Blessd apareció en un nuevo video junto a Westcol, grabado dentro de un carro, en el que iba como copiloto.

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Aunque no se tiene claridad si el clip fue antes o después de la transmisión, el momento rápidamente generó una ola de reacciones.

Blessd se deja ver con Westcol y reacciona a la polémica tras su ruptura
Blessd reaparece con Westcol y habla sobre si es mujeriego tras su ruptura con Manuela QM. (Foto: AFP)

En el video, Blessd se mostró cantando junto a Westcol una reconocida canción de Diomedes Díaz, El cóndor herido. Ambos cantando a todo pulmón una de las estrofas más conocidas:

“Tiene razón en ciertas cosas porque de veras yo reconozco que sí soy mujeriego”, mientras Blessd señalaba a Westcol con el dedo cuando se escucho la palabra mujeriego.

Por su parte, el streamer le devolvía el gesto, apuntándolo también, en un intercambio que terminó en risas entre los dos.

¿La canción de Diomedes que cantaba Blessd era una dedicatoria a Manuela QM?

Luego Blessd apareció cantando otra parte de la canción: “Cuando nos conocimos sabía que yo era parrandero”, lo que muchos internautas interpretaron como una posible dedicatoria para Manuela QM.

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Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y el video comenzó a circular en distintas cuentas.

Algunos usuarios señalaron que la canción podría interpretarse como una posible dedicatoria a Manuela QM, teniendo en cuenta que los supuestos chats salieron a la luz el día de San Valentín.

Blessd se deja ver con Westcol y reacciona a la polémica tras su ruptura
Blessd reaparece con Westcol y habla sobre si es mujeriego tras su ruptura con Manuela QM. (Foto: AFP)

En esta ocasión, es la primera vez que el paisa rompe el silencio y habla sobre el tema, además de verse bastante afectado.

“Jajajaja Blessd lo acompañó en la tusa y ahora West se la devuelve”, fue uno de los comentarios que se pudo leer en redes.

 

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