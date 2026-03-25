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La casa de los famosos Colombia: así quedó la placa parcial tras una nominación llena de sorpresas

La nominación en La casa de los famosos Colombia se desarrolló con huevos de animales que tenían sorpresas para ellos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia: así quedó la placa parcial
La casa de los famosos Colombia: estos son los nominados en la placa parcial. (Foto: Canal RCN)

En la gala de la noche del 25 de marzo, los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron nuevamente a una nominación en la que se llevaron algunas sorpresas.

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¿Cómo fue la nominación en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos debían coger un huevo decorado con un animal y dirigirse al confesionario para realizar su respectiva nominación 3,2, 1 y dar las razones por la que daban esos puntos a sus compañeros.

El primero en pasar fue Juanda Caribe, quien escogió un huevo y le dio 3 puntos a Alexa por competencia, aclarando que no era nada personal; 2 puntos a Manuela, porque no estaba cómoda; y 1 punto a Juancho, quien desea irse y porque no duerme. Al abrir el huevo, los 2 puntos se anularon.

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El siguiente fue Tebi, quien dio 3 puntos a Juancho porque se quiere ir, 2 puntos a Campanita porque está muy tranquilo y 1 punto a Manuela por su comportamiento. Al abrir el huevo, salió que los 2 puntos se anulaban, es decir, los de Campanita.

Mariana le dio 3 puntos a Karola por diferencias de energía, 2 puntos a Manuela por su juego y 1 punto a Juancho, con quien menos comparte. Su huevo anuló los puntos, por lo que tuvo que escoger a otra persona y darle 4 puntos a esa persona y esogió a Yuli por ser amiga de Manuela.

Alejandro Estrada es declarado culpable en La casa de los famosos
(Foto: Canal RCN)

Luego pasó Yuli, quien le dio 3 puntos a Valentino por irrespetuoso, 2 puntos a Alexa por discusiones y 1 punto a Tebi por convivencia. Su huevo tenía el poder de darle 3 puntos adicionales a otra persona de frente, por lo que se los dio a Juancho.

Karola, por su parte, dio 3 puntos a Mariana, 2 a Valentino y 1 a Manuela. Al abrir su huevo, le salió que sus votos se duplicaban.

¿Cómo quedó la placa final de nominación en La casa de los famosos Colombia?

Alexa dio 3 puntos a Valentino, 2 a Eidevin y 1 a Manuela. Al abrir el huevo, salió que los 3 puntos se anulaban, es decir, los de Valentino.

Juancho fue el siguiente y dio 3 puntos a Mariana, 2 a Tebi y 1 a Eidevin. Su huevo no generó cambios y los votos se mantuvieron igual.

Eidevin dio 3 puntos a Alexa, 2 a Manuela y 1 a Juancho. El huevo se mantuvo igual, por lo que no hubo modificaciones.

Yuli Ruiz trata de conveniente a Tebi.
(Foto Canal RCN)

Valentino otorgó 3 puntos a Alexa, 2 a Manuela y 1 a Tebi. En el huevo le salió que debía contar los puntos, por lo que no hubo cambios en su votación.

Manuela dio 3 puntos a Tebi, 2 a Valentino y 1 a Juancho. Al abrir el huevo, se le sumó 1 punto a cada habitación: uno para el cuarto ‘Calma’ a Eidevin y uno para ‘Tormenta’ a Alexa.

Alejandro dio 3 puntos a Valentino, 2 a Eidevin y 1 a Campanita. Sin embargo, su huevo cambió todos los votos, quedando 3 para Juancho, 2 para Yuli y 1 para Manuela.

Campanita dio 3 puntos a Tebi, 2 a Juancho y 1 a Alexa. Al abrir el huevo, sus votos se anularon y luego se modificaron, quedando 3 puntos para Valentino y 2 para Yuli.

Siendo así la placa quedó de la siguiente manera: Alejandro, Juancho, Alexa, Campanita, Valentino. Por su parte, Juada Caribe, colocó en placa a Yuli.

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