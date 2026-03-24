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¿Cómo será elegida la famosa que usará el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Esta noche vuelven Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño y una de ellas podrá volver a competir en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se conoce la dinámica que definirá el regreso a La casa de los famosos Colombia
Inicia la semana de resurrección y así se elegirá quién regresa. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 22 de marzo, el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 dio una de las noticias más esperadas de la temporada y se trata del Poder de Resurrección.

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Este año, la dinámica será totalmente diferente, pues entre tres opciones, los participantes tendrán solo una opción para elegir, por eso, Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño, regresarán a la competencia.

La semana de la resurrección inicia esta noche en la gala del 24 de marzo, día en el que ingresa estas exparticipantes.

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¿Cómo será elegida la participante que volverá a La casa de los famosos Colombia 2026?

Esta noche, Luisa Cortina, Valerie de la Cruz y Marilyn Patiño vuelven a La casa de los famosos Colombia 2026 y estarán como invitadas del jefe durante esta semana.

Así funcionará la elección del poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia
Se conoce la dinámica que definirá el regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, solo una de ellas será elegida por los famosos que siguen en competencia para que haga uso del poder de resurrección, o sea, todos tendrán voz y voto para darle la oportunidad a una de las eliminadas.

El viernes 27 de marzo, se hará una ceremonia de votación y ese mismo día se queda la famosa elegida, por lo que las otras dos, abandonan la casa y una vez más, se despiden de sus compañeros.

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¿Qué deberán hacer las invitadas del jefe para ganarse otra oportunidad en La casa de los famosos Colombia 2026?

Pensando en la convivencia y en la estrategia, Luisa Cortina, Beba y Marilyn Patiño deberán “prender” el ambiente en La casa de los famosos Colombia 2026.

Por eso, cada una llegará con su juego para que, de martes a viernes, logren afianzar la confianza de los participantes.

Inicia la semana de resurrección y así se elegirá quién regresa.
Así funcionará la elección del poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, se sabe que, Luisa Cortina, quien estuvo en el congelado del domingo, ya se pudo haber ganado unos puntos a favor, o de lo contrario, algunos votos menos por sus comentarios.

¿Según la IA quién podría regresar a La casa de los famosos Colombia 2026

De acuerdo con la inteligencia artificial, este viernes podría quedarse en La casa de los famosos Colombia 2026 con el poder de resurrección, Luisa Cortina.

Según la IA, los famosos votarían por ella porque la verían como una aliada conveniente para ellos y en este punto de la competencia, necesitarían a alguien así, más no a una participante con fuerza.

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