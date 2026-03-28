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Jhorman Toloza rompió el silencio sobre Alexa y dejó todo claro sobre su relación: "me bajo del barco..."

Jhorman Toloza se pronunció recientemente en redes sociales para dejar claro cuál es su rol afuera de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza rompió el silencio y reveló que pasará con Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Jhorman Toloza, una de las figuras que se apoderado de la conversación y cobrado importancia en medio del revuelo por la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, nuevamente impacto en redes sociales al revelar si definitivamente se "baja del barco", una expresión para revelar si dejara a un lado su relación con la joven.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa Torrex tras su participación en La casa de los famosos Colombia?

Y es que en medio de las críticas y los comentarios que ha recibido por la cercanía entre Alexa y Tebi Bernal, el creador de contenido otra vez rompió el silencio sobre la situación y también aprovechó para aclarar cuál es puntualmente su rol desde afuera de la competencia.

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"Yo doy un paso a un lado, ya no me hago cargo de las cosas de Alexa aquí afuera... eso es lo que mucha gente quisiera escuchar y no", señaló de manera contundente.

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De acuerdo con Toloza, en un comunicado anterior que subió a las redes sociales junto al mánager de Alexa, se dejó claro qué fue lo que se acordó desde un principio respecto al manejo que se haría de la participación de Alexa en el reality de convivencia.

Y es que, según lo explicó, por un lado, el mánager es quien está a cargo de todo lo que esté relacionado con el Canal RCN, así como el trabajo con el fandom. Él por su parte, es un líder de ese grupo de trabajo y su función es mantener activas las redes sociales de la mujer.

¿Jhorman Toloza "se bajó del barco" tras la cercanía de Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

En medio de sus declaraciones las cuales compartió en un video, el influncer cucuteño no perdió la oportunidad para reiterar en repetidas ocasiones su posición frente a lo que viene sucediendo en la casa, especialmente porque días atrás Alexa se dirigió a las cámaras para dar por terminado su compromiso con su prometido.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Jhorman Toloza a la cercanía de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

"Yo no me estoy haciendo un lado, yo siempre he estado en el mismo lugar, no me bajaré del barco hasta quemi mujer no esté sana y salva", mencionó.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Por último, Jhorman quiso enviarles un mensaje a quienes lo han señalado de rendirse, dejándoles claro una vez más, que sigue más firme que nunca con la actual participante.

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