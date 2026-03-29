Jhonny Rivera impacta al mostrarse desde exclusivo sitio en Dubái: así lo presumió

Jhonny Rivera, quien por estos días se encuentra de luna de miel junto a Jenny López, nuevamente acaparó la atención de sus seguidores al mostrar con detalles un poco lo que han sido estos días recorriendo varios destinos de algunas regiones del mundo.

¿En qué país está Jhonny Rivera junto a Jenny López de luna de miel?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante de música popular ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, deslumbró nuevamente al compartir con lujo de detalle cómo ha sido su llegada a Dubái, país en el que se encuentra por estos días junto a su esposa, sin embargo, en las últimas horas, no pasó desapercibido al mostrarse desde lujoso yate.

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"Ando en un sitio espectacular, en un yate, vamos a ir a dar una vuelta por todos los sitios más importantes de Dubái, les voy a mostrar, pendientes de este recorrido, primero les voy a mostrar este Yate que es espectacular", comentó el cantante.

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En los videos que compartió por medio de sus historias, el intérprete colombiano no ocultó su asombro por cada una de las comodidades que ofrece el amplio yate que alquiló para esta en compañía de Jenny y poder disfrutar de la hermosa vista que ofrece este paradisiaco destino.

¿Cuál el es paradisiaco destino en el que se encuentra de luna de miel Jhonny Rivera y Jenny López?

En las grabaciones, se puede apreciar no solo las dimensiones del yate, sino también los espacios que lo conforman, entre ellos una cocina, una especie de sala, una amplia mesa en la que se encuentra López, un espacio en el que está una pantalla de televisor, y otros lugares que logran hacer de esta experiencia algo único y exclusivo.

Jhonny Rivera mostró detalles de su luna de miel en Dubái. Foto | Canal RCN.

Más adelante, el artista pereirano no dejó pasar la oportunidad para derrochar amor junto a su bella esposa, quien como él, también se deja ver impresionada con las maravillosas vistas del mencionado país.

De acuerdo con Rivera, espera continuar conociendo Dubái, mientras juntos se preparan para viajar a Nairobi, capital de Kenia, lugar en el que planean ir de safari y cumplir el sueño de Jenny: conocer las jirafas.