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Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro?

Paola Jara sacó a la luz una nueva fotografía de Emilia junto a su madre por su cumpleaños e internautas dividen opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro?
¿Qué fotografía compartió Paola Jara recientemente? | Foto: Buen Día, Colombia

El nombre de Paola Jara se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una de las cantantes del género popular más destacadas del país, sino que también, por todos los acontecimientos que ha compartido desde que es madre por primera vez, fruto de su relación con Jessi Uribe.

Además, la cantante compartió en las últimas horas, una emotiva fotografía de su madre junto a Emilia en donde le celebró su cumpleaños con quien ha tenido la oportunidad de vivir enriquecedores momentos a lo largo de su vida.

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¿Cuál fue la emotiva fotografía que compartió Paola Jara de su madre con Emilia?

Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro?
Esta fotografía compartió Paola Jara de Emilia y de su madre. | Foto: Buen Día, Colombia

Es clave mencionar que Paola Jara no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante del género urbano al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir diversos acontecimientos de su vida en medio de sus redes sociales.

Por este motivo, Paola compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, una emotiva publicación de su madre junto a Emilia en donde le cubrió su rostro, pero expresó las siguientes palabras:

“Está cumpliendo años la mejor mamá del mundo. Te amo con mi vida entera mami, que Dios te bendiga y acompañe siempre”, dijo Paola Jara en la descripción de la publicación.

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Entre tanto, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios en las redes sociales al estar bajo la expectativa acerca de quién se parece Emilia, en especial, por quién se parece si a Paola o Jessi Uribe.

¿Cómo ha sido la relación de Paola Jara y Jessi Uribe en los últimos años?

Cabe destacar que una de las parejas que más popularidad ha adquirido mediante las diferentes plataformas digitales se trata acerca de Paola Jara y Jessi Uribe, quienes no solo se han convertido en centro de inspiración para sus seguidores, sino que también, por ser dos grandes exponentes del género popular colombiano.

Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro?
¿Cómo ha sido la relación de Paola Jara y Jessi Uribe? | Foto: Canal RCN

De este modo, ambas celebridades han demostrado que han tenido una buena conexión al momento de trabajar juntos, en especial, por las canciones que han cantado en conjunto y, también, en las presentaciones en frente de todos sus seguidores.

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