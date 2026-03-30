En las últimas horas, un reconocido cantante del género vallenato colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar que se casará con emotivo video.

Además, el video fue compartido por parte del compositor Rafa Pérez quien compartió el video de la propuesta recientemente a través de sus redes que donde interpretó una de sus canciones ante la especial propuesta que le hizo su colega a su futura esposa.

¿Quién es el reconocido cantante de música vallenata que se casará?

El nombre de José Alfonso ‘Chiche’ Maestre, más conocido como Chiche, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por la especial propuesta de matrimonio que le hizo a su esposa.

Chiche Maestre confirmó que se casa. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó que se casará Chiche Maestre fue a través de un video compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de su colega, Rafa Pérez, quien cuenta con más de un millón de seguidores, en donde, expresó las siguientes palabras:

“’Tú te llamas amor’, canción de la autoría de Chiche Maestre que viene con nuestro próximo álbum ‘En Tiempo real’. Mi querido maestro Chiche Maestre y Keila Alvernia, qué honor hacer parte de esta fecha tan especial, ¡felicidades! Promesa y reto cumplido desde la ciudad del amor, París”, agregó Rafa Pérez.

Ella es la mujer con la que se casará Chiche Maestre. | Foto: Freepik

En el video que salió a la luz de Rafa Pérez se evidencia que tuvo la oportunidad de cantar una de las canciones en autoría de Chiche Maestre, mientras le propuso matrimonio al amor de su vida.

¿Quién es la bella mujer con la que se casará el cantante Chiche Maestre?

Desde que se confirmó la noticia en la que Chiche Maestre se casará, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones acerca de quién es la bella mujer con la que llegará al altar.

Tras el reciente video que salió a la luz mediante las diferentes plataformas digitales compartido por parte de Rafa Pérez, te contamos acerca de quién es la mujer con la que se casará.

La mujer con la que Chiche Maestre se casará es con Keila Alvernia, una ingeniera industria en formación, quien cuenta en su cuenta oficial de Instagram con 500 seguidores, pues, se refleja que mantiene en privado su vida sentimental.