Koral Costa se pronunció contundente tras la comparación entre su ex Omar Murillo y Alejandro Estrada

Koral Costa, expareja sentimental de Omar Murillo, volvió a estar en medio de la conversación luego de reaccionar a un comentario que vinculaba a su exesposo con la actual participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué le preguntaron a Koral Costa sobre Omar Murillo y lo compararon con Alejandro Estrada?

La cantante y creadora de contenido, como es habitual, realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, donde interactúa de forma constante con sus seguidores.

Uno de los usuarios le hizo una pregunta relacionada con lo que ocurrió durante la participación de Omar Murillo en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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El mensaje hacía referencia a una comparación con lo que actualmente sucede con Alejandro Estrada dentro de La casa, en la que muchos usuarios no están de acuerdo con el trato que le dan al actor colombiano.

Koral Costa reacciona a comentario sobre Omar Murillo y Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

El comentario que recibió Koral Costa señalaba: “ver a Alejandro en La casa de los famosos Colombia hace recordar cuando estuvo tu ex allí y le hacían bully1ng”.

A partir de esto, Koral Costa decidió responder a través de un video, en el que habló sobre su percepción de este tipo de experiencias dentro de un formato de convivencia.

¿Qué dijo Koral Costa sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Koral Costa expresó que participar en un reality no es una experiencia sencilla.

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“Estar en un reality no es fácil, estar metido ahí es duro, no es fácil”, mencionó en su respuesta, reiterando la exigencia que implica este tipo de programas, especialmente por temas de convivencia.

En el mismo video, se refirió a la situación actual de Alejandro Estrada dentro del programa. Señaló que, cuando una persona no es bien recibida por algunos compañeros, el proceso puede volverse más complejo.

Koral Costa reacciona a comentario sobre Omar Murillo y Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

“Más si tú le caes mal a mucha gente, si mucha gente no gusta de tu forma de ser, hay momentos que yo me acuerdo de eso”, comentó refiriéndose cuando estuvo Omar Murillo en la primera temporada donde no conectó con muchos participantes por su forma de ser y era criticado por estar cantando todo el tiempo.

Además, Koral Costa mencionó que, aunque hay actitudes de Alejandro Estrada que no comparte, considera que las críticas hacia él han sido constantes.