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La Liendra reacciona tras la eliminación de Yuli Ruiz de La casa de los famosos, ¿qué dijo de ella?

La Liendra reacciona a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos y sorprende al mostrarse afectado tras el resultado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La liendra reaccionó a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó La Liendra a salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La Liendra causó revuelo en redes sociales luego de reaccionar a la eliminación de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia.

La salida de Yuli ocurrió durante la gala del pasado domingo 29 de marzo, cuando se conoció que la participante debía abandonar la competencia tras obtener el menor porcentaje de votación por parte del público.

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¿Cómo reaccionó La Liendra a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia?

Su salida tomó por sorpresa a muchos, quienes no esperaban que Yuli Ruiz dejara la casa en ese momento del reality.

En redes sociales comenzaron a circular diferentes reacciones, tanto de usuarios como de creadores de contenido que siguen de cerca lo que ocurre en La casa más famosos, y uno de ellos fue la Liendra quien además fue participante de la segunda temporada.

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Durante una transmisión en vivo, La Liendra compartió su opinión sobre lo sucedido en la gala.

La liendra reaccionó a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó La Liendra a salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En medio de su reacción, aseguró que Yuli Ruiz era una de las participantes más queridas y expresó sorpresa al verla entre las últimas en la votación junto a Alejandro Estrada.

“Yo no me esperaba esta, pensé que se iba Valentino, pero ninguno de los dos. Alejo lo están queriendo mucho, y se va Yuli”, comentó mientras veía en vivo la gala de eliminación.

Además, señaló que, desde su percepción, el juego de Yuli en la casa había cambiado en las últimas semanas, mencionando que el contenido podía haberse visto afectado tras el fin del ‘shippeo’ con Alejandro.

¿Qué dijo La Liendra sobre Yuli que causó críticas en redes?

En el momento de la despedida entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, La Liendra también reaccionó al abrazo entre ambos, reiterando su sorpresa por la eliminación y elogiando que la participante había tenido momentos relevantes en La casa.

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“Te le fue bien a Yuli, tuvo crecimiento”, dijo La Liendra.

Como era de esperarse, las palabras de La Liendra generaron diferentes comentarios en redes sociales.

La liendra reaccionó a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó La Liendra a salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Algunos usuarios cuestionaron su postura, señalando que, según su percepción, Yuli Ruiz ya no contaba con el mismo respaldo del público en comparación con semanas anteriores: “no sé qué programa ve la Liendra” tras decir que era una de las más queridas o “es que, si era de las más queridas, pero se torció y le costó su salida”, fueron algunos de los comentarios.

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