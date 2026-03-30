Así fue la curiosa reacción de Luisa Fernanda W al conocer a Anne Hathaway y Meryl Streep: ¡Video!

Luisa Fernanda W causó revuelo en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró que estuvo en el mismo lugar que dos reconocidas actrices de Hollywood, Anne Hathaway y Meryl Streep.

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¿En qué evento coincidió Luisa Fernanda W con Anne Hathaway y Meryl Streep?

El video que fue publicado a través de su cuenta oficial de TikTok, donde suma más de 6 millones de seguidores, dejó ver el momento que vivió durante un evento relacionado con el estreno que se aproxima en las carteleras de cine.

En el video, la creadora de contenido registró parte de su experiencia en un espacio en el que coincidió con las dos figuras internacionales que rápidamente generó cientos de reacciones.

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De acuerdo con lo compartido, se trata de eventos previos al lanzamiento de la segunda parte de El diablo viste a la moda.

Como bien se conoce la primera entrega de esta reconocida producción se estrenó en 2006 y, según lo previsto, la segunda parte llegará a los cines el próximo 30 de abril de este año, marcando el regreso de una icónica historia que ha sido recordada por varias generaciones.

Luisa Fernanda W conoce a Anne Hathaway y Meryl Streep en exclusivo evento. (Foto: AFP)

Luisa Fernanda W, quien estuvo dentro del público en el evento, registró parte de las entrevistas y se mostró bastante emocionada al verlas; en el audio incluso se escuchan algunos gritos por parte de la influencer.

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¿Cómo fue el momento que compartió Luisa Fernanda W tras ver a Anne Hathaway y Meryl Streep?

Además de la emoción de Luisa Fernanda W al verlas reconocidas actrices, en otro fragmento, se le ve sentándose en una de las sillas en donde se encontraban las artistas.

Luisa Fernanda W conoce a Anne Hathaway y Meryl Streep en exclusivo evento. (Foto: AFP)

Como era de esperarse la publicación se llenó de corazones y miles de comentarios que reaccionaron también con emoción tras ver las icónicas Anne Hathaway y Meryl Streep en el mismo lugar de Luisa Fernanda W.

Entre los mensajes se leían frases como: “lo cumpliste por todas” y “OMG, divinas”, acompañadas de emojis.

Mientras que Luisa Fernanda W compartió su corto video con un mensaje: “Como cuando conoces a Anne Hathaway y Meryl Streep”, acompañado de las imágenes del momento que vivió durante el evento.