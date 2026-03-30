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Juanse Quintero se pronunció tras el accidente que tuvo en los últimos días: ¿qué dijo?

Tras el inesperado accidente de auto que tuvo Juanse con Johanna Fadul, se pronunciaron recientemente en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanse Quintero se pronunció tras el accidente que tuvo en los últimos días: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el inesperado momento que vivieron Juanse Quintero y Johanna Fadul? | Fotos: Canal RCN

Hace algunos días, el nombre de Juanse Quintero y Johanna Fadul se convirtió en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación a causa de un aparatoso accidente de tránsito que tuvieron.

Aunque ambos salieron ilesos, miles de internautas generaron comentarios a través de las redes sociales tras el choque múltiple que tuvieron tal como lo mostraron en sus redes sociales.

Lo positivo del hecho fue que a ninguno les ocurrió lesiones, ni tampoco a las personas con quienes tuvieron el choque, Juanse Quintero se pronunció en las últimas horas con sus seguidores.

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¿Qué dijo Juanse Quintero tras el reciente accidente automovilístico que tuvieron en los últimos días?

Tras algunos días de incertidumbre por el inesperado hecho que le ocurrió a Juanse Quintero y Johanna Fadul, el cantante, realizó una dinámica de preguntas en las últimas horas con sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde expresó lo siguiente:

Juanse Quintero se pronunció tras el accidente que tuvo en los últimos días: ¿qué dijo?
Esto dijo Juanse Quintero en medio de sus redes. | Foto: Canal RCN

El internauta le preguntó a Juanse: “¿todo bien con el accidente? Qué susto”, a lo que Juanse Quintero expresó las siguientes palabras: “pasamos del estado de la dicha a la angustia porque yo justo estaba contando que estaba nominado a los premios India Catalina como presentador favorito del público. Pero, de un momento a otro, veo que nos chocó una moto sin piloto. Luego, considero que fue un ángel lo que salvó a la chica, llamada Karen”, agregó.

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Con base en estas palabras, Juanse Quintero contó con mayor detalle el hecho por el que atravesó junto a Johanna, en donde, afortunadamente, ninguna persona salió con algún tipo de lesión.

Juanse Quintero se pronunció tras el accidente que tuvo en los últimos días: ¿qué dijo?
¿Cómo fue el paso de Johanna Fadul en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la participación de Johanna Quintero en La casa de los famosos Colombia?

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Recordemos que hace unas semanas, Johanna Fadul, la esposa de Juanse Quintero adquirió gran visibilidad mediante las diferentes plataformas digitales tras su gran habilidad al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

De este modo, Johanna se ganó el cariño por parte de los internautas tras demostrar que tiene una carismática y arrolladora personalidad, en especial, por mantener su esencia durante el programa.

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