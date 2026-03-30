Reconocido cantante vallenato reveló la enfermedad que lo ha hecho engordar de manera desmedida

El reconocido actor y cantante de música vallenata Alejandro Palacio sorprendió al revelar la dura condición médica que lo ha hecho subir de peso de manera desmedida.

Alejandro Palacio habló de la enfermedad que lo alejó de los escenarios. (Foto de Freepik)

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¿Qué enfermedad tiene el cantante Alejandro Palacio?

Luego de recibir críticas por su aumento de peso, el samario decidió hablar sin filtros en una entrevista en la que confesó que su cambio en el físico es por una enfermedad y no por un descuido en su alimentación.

Según sus palabras, durante la pandemia por Covid le descubrieron que sufre de hipertensión y eso lo ha llevado a no poder controlar su peso corporal.

Palacios afirmó que debe dedicarse a bajar de peso si quiere cuidar su salud, pero que le ha sido demasiado complicado ya que le cuesta mucho bajar de peso, pero le es muy fácil subirlo.

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El artista ha dicho que esta condición lo ha llevado a alejarse de la televisión y que ha sido un duro golpe para su autoestima.

Alejandro también dijo que estaba más consciente de su situación por lo que decidió ser más estricto con la alimentación y el ejercicio.

¿Alejandro Palacio regresará a la actuación?

El samario confesó que la televisión le exige una presión estética que no está dispuesto a soportar en este momento, por lo que ha preferido concentrarse en la música, donde se siente más libre y menos juzgado por su apariencia.

La confesión de Alejandro Palacio generó empatía entre sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad y la manera en que decidió enfrentar públicamente un tema tan personal.

El artista explicó que su prioridad ahora es cuidar su salud y mantener un estilo de vida más equilibrado, aunque reconoce que el proceso es lento y lleno de obstáculos.

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Su objetivo no es únicamente recuperar su figura, sino garantizar que pueda seguir disfrutando de la música y de su vida con bienestar.

Al compartir su experiencia, el cantante no solo busca comprensión, sino también inspirar a otros a enfrentar sus problemas de salud con valentía y responsabilidad.