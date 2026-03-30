Un trágico suceso sacudió al mundo de la música regional mexicana este fin de semana, luego de que un integrante de una conocida banda falleciera mientras se presentaba en un evento privado.

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¿Quién era el integrante de la banda que falleció?

Se trata de Arturo Rivera, vocalista y rostro principal del “Grupo Reacción”.

Según sus redes sociales, Arturo era muy activo en estas, donde compartía videos de sus ensayos, presentaciones y fotos con sus compañeros de banda.

La agrupación mexicana estaba conformada por cinco miembros: Arturo Rivera como vocalista, Raúl como segunda voz y tres músicos más que completaban la alineación (un acordeonista, un guitarrista y un baterista).

Aunque la vida privada de los integrantes se mantiene mayormente reservada, se sabe que tienen más de 10 años de trayectoria musical y se han ganado un lugar importante dentro del género regional mexicano.

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Su repertorio incluía varios éxitos que los posicionaron como referentes de su país natal.

Falleció Arturo Rivera, cantante de Grupo reacción (foto freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Arturo Rivera?

Según reportes de medios mexicanos, un incidente ocurrió mientras la banda se encontraba tocando en una fiesta privada de cumpleaños.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el organizador del evento, un joven de 25 años, realizó dispar0s iniciales al aire que terminaron afectando a los músicos.

Arturo Rivera perdió la vida en el lugar al recibir impactos en el pecho, mientras que Raúl resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde actualmente se encuentra recuperándose de sus lesiones.

Hasta el momento, la banda no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. La cuenta oficial de “Grupo Reacción” se volvió privada tras los hechos, y no se han publicado más detalles sobre su postura o próximos pasos como agrupación.

En redes sociales, seguidores, fanáticos y colegas del género lamentaron profundamente la muerte de Arturo Rivera. Muchos usuarios expresaron su pesar y compartieron mensajes de apoyo hacia Raúl y los demás integrantes de la banda, recordando la trayectoria y el talento del vocalista, así como los momentos que compartió con sus fans a lo largo de los años.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades mexicanas, mientras que los fans permanecen atentos a cualquier pronunciamiento oficial por parte de la agrupación y a la recuperación de Raúl.