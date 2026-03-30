Una reconocida exparticipante de La casa de los famosos sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con su pareja, causando revuelo en redes y recibiendo múltiples felicitaciones de sus fans y colegas del medio.

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¿Quién es la exparticipante que se casa?

Se trata de Julia Gama, modelo y actriz brasileña que participó en La casa de los famosos All Star de Telemundo.

Julia, reconocida por su elegancia y carisma, se hizo famosa internacionalmente al ganar el concurso Miss Brasil 2020, y posteriormente representar a su país en Miss Universe, donde quedó como primera finalista.

La brasileña participó en La casa de los famosos en 2022, permaneciendo 35 días en la competencia antes de ser eliminada.

Durante su estadía en el reality conoció a un actor mexicano, con quien mantuvo una relación de dos años que terminó en 2024. Tras su ruptura, Julia encontró un nuevo amor que ahora se convertirá en su esposo.

Julia Gama, exparticipante de La casa de los famosos, anuncia su boda (Foto Rodrigo Varela / AFP)

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¿Cómo anunció su compromiso Julia Gama?

Julia compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales con dos publicaciones: la primera un video de la pedida de mano y la segunda un carrusel de fotografías que capturaron el especial momento del compromiso.

Julia compartió el emocionante video con un mensaje donde aseguraba querer tener toda una vida junto con su pareja.

“¡Para siempre comienza ahora! Dios me preparó para reconocerte el primer día que te vi. No hubo dudas, sólo la mayor certeza de mi vida: que quiero ser el mejor compañero para ti. Ser tu mejor amigo, la persona a la que quieres contar todo, pasar por todo, experimentar todo... que quiero toda una vida contigo!”, compartió

En las imágenes se puede ver a la pareja en un campo de girasoles, donde Víctor Felipo Oliveira, empresario y dueño de varias compañías, se arrodilló para pedirle matrimonio a Julia.

La futura esposa mostró con emoción su mano, dejando ver un anillo de diamantes que simboliza el inicio de esta nueva etapa.

Julia acompañó las fotos con un mensaje de amor y felicidad, agradeciendo a su pareja por este momento y asegurando que están listos para comenzar una nueva vida juntos.

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“¡Tan hermoso compartir con ustedes nuestra felicidad y el momento en el que comenzamos a construir nuestra familia! Gracias por todos los mensajes de felicitaciones, bendiciones y afecto, nuestro corazón se desborda! ¡Eres parte de ello!”, agregó Julia.

La publicación generó miles de comentarios, y varios seguidores y celebridades como Fátima Bosch, actual Miss Universo, y Julian Gil no dudaron en felicitarla por la noticia.

“Muchas felicidades hermosa. Te mereces lo más bonito del mundo siempre”, escribió Fátima.