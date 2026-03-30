Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Exparticipante de La casa de los famosos anuncia su boda: ¿de quién se trata?

Exparticipante de La casa de los famosos anunció su boda con su pareja en un romántico momento que enamoró a seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Exparticipante de La casa de los famosos anuncia su boda
Exparticipante de La casa de los famosos anuncia su boda (Foto Freepik)

Una reconocida exparticipante de La casa de los famosos sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con su pareja, causando revuelo en redes y recibiendo múltiples felicitaciones de sus fans y colegas del medio.

Artículos relacionados

¿Quién es la exparticipante que se casa?

Se trata de Julia Gama, modelo y actriz brasileña que participó en La casa de los famosos All Star de Telemundo.

Julia, reconocida por su elegancia y carisma, se hizo famosa internacionalmente al ganar el concurso Miss Brasil 2020, y posteriormente representar a su país en Miss Universe, donde quedó como primera finalista.

La brasileña participó en La casa de los famosos en 2022, permaneciendo 35 días en la competencia antes de ser eliminada.

Durante su estadía en el reality conoció a un actor mexicano, con quien mantuvo una relación de dos años que terminó en 2024. Tras su ruptura, Julia encontró un nuevo amor que ahora se convertirá en su esposo.

Julia Gama, exparticipante de La casa de los famosos, anuncia su boda
Julia Gama, exparticipante de La casa de los famosos, anuncia su boda (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo anunció su compromiso Julia Gama?

Julia compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales con dos publicaciones: la primera un video de la pedida de mano y la segunda un carrusel de fotografías que capturaron el especial momento del compromiso.

Julia compartió el emocionante video con un mensaje donde aseguraba querer tener toda una vida junto con su pareja.

“¡Para siempre comienza ahora! Dios me preparó para reconocerte el primer día que te vi. No hubo dudas, sólo la mayor certeza de mi vida: que quiero ser el mejor compañero para ti. Ser tu mejor amigo, la persona a la que quieres contar todo, pasar por todo, experimentar todo... que quiero toda una vida contigo!”, compartió

En las imágenes se puede ver a la pareja en un campo de girasoles, donde Víctor Felipo Oliveira, empresario y dueño de varias compañías, se arrodilló para pedirle matrimonio a Julia.

La futura esposa mostró con emoción su mano, dejando ver un anillo de diamantes que simboliza el inicio de esta nueva etapa.

Julia acompañó las fotos con un mensaje de amor y felicidad, agradeciendo a su pareja por este momento y asegurando que están listos para comenzar una nueva vida juntos.

Artículos relacionados

“¡Tan hermoso compartir con ustedes nuestra felicidad y el momento en el que comenzamos a construir nuestra familia! Gracias por todos los mensajes de felicitaciones, bendiciones y afecto, nuestro corazón se desborda! ¡Eres parte de ello!”, agregó Julia.

La publicación generó miles de comentarios, y varios seguidores y celebridades como Fátima Bosch, actual Miss Universo, y Julian Gil no dudaron en felicitarla por la noticia.

“Muchas felicidades hermosa. Te mereces lo más bonito del mundo siempre”, escribió Fátima.

Julia Gama anunció su compromiso en redes sociales
Julia Gama anunció su compromiso en redes sociales con emotivo video. (Foto GIORGIO VIERA / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luto en la música: Falleció músico de reconocida banda durante presentación en vivo Viral

¡Luto en la música! Falleció cantante de reconocida banda en presentación en vivo: ¿qué le pasó?

Vocalista de reconocida banda fallece durante presentación; la cuenta oficial se volvió privada y fans lamentan el hecho.

Yeferson Cossio rompe el silencio y reacciona a controversia Yeferson Cossio

Yeferson Cossio rompe el silencio en medio de la polémica con la aerolínea a y así responde

Yeferson Cossio se está viendo en medio de una polémica con una aerolínea que, reveló tomar medidas en contra de un influenciador.

Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento en la calle Influencers

Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento: "Me da una sensación terrible"

Isabella Ladera pidió a sus seguidores no tocar su barriga, ya que es una situación que la hace sentir incómoda.

Lo más superlike

Alejandro Palacio confesó que padece una enfermedad. Talento nacional

Reconocido cantante vallenato reveló la enfermedad que lo ha hecho engordar de manera desmedida

Reconocido cantante vallenato reveló que una enfermedad lo obligó a alejarse de los escenarios y cuidar más su salud.

Juanda Caribe contestó la primera llamada. La casa de los famosos

Los participantes reaccionaron a la noticia del nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé