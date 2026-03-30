Yuli Ruiz rompe el silencio sobre su polémico baile con menor de edad: esto fue lo que dijo

Una sorpresiva eliminación el pasado 29 de marzo dejó por fuera de la competencia a Yuli Ruiz, en un resultado que sorprendió no solo a Colombia y a sus compañeros, sino también a la misma paisa.

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Tras su salida, la creadora de contenido estuvo en el programa Buen día Colombia, donde habló por primera vez sobre la polémica que se generó en redes sociales por un video en el que aparece bailando con un menor de edad.

Yuli Ruiz aclaró todo sobre el polémico video de su baile con un menor de edad (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre el polémico baile que tuvo con un menor de edad?

Durante la entrevista, Nicolás Arrieta no dudó en preguntarle directamente por el tema, haciendo referencia a las campañas que Yuli realizó en colegios para poder ingresar al reality.

El creador de contenido, conocido por su estilo directo, mencionó el video que se viralizó en redes sociales, en el que Yuli aparece bailando con un menor de edad durante una de estas visitas.

Ante esto, Yuli Ruiz fue clara en querer dar su versión. Primero explicó que no ha visto el video completo ni todo lo que se ha dicho en redes, ya que no ha tenido acceso constante a su celular desde que salió del programa.

También aseguró que varios colegios le abrieron las puertas para hacer su campaña y que, en ese contexto, se dio la situación. Según contó, durante una de estas visitas, los estudiantes y el mismo menor —quien, según aclaró, tenía 14 años— le pidieron que bailara con él.

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Yuli expresó que la gente le quería hacer daño. Según dijo, cree que el clip fue editado o cortado, mostrando solo una parte del momento, lo que llevó a que se generaran interpretaciones equivocadas.

La paisa fue enfática en decir que nunca hubo una doble intención, ni doble moralidad, ni intención de hacer algo indebido. Además, explicó que trabaja con menores a través de su fundación, por lo que aseguró que siempre ha sido respetuosa con ellos.

También reveló que antes de entrar al reality ya había sido am3nazada con ese video, diciéndole que lo iban a filtrar para perjudicar su imagen y afectar su paso por el programa.

Finalmente, Yuli concluyó que no quería seguir hablando del tema, ya que no ha visto el material completo y prefiere no profundizar más en la polémica.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz a su salida?

Sobre su eliminación, Yuli se mostró visiblemente sorprendida. En la sala de eliminación quedó junto a su expareja Alejandro Estrada como los últimos en riesgo, lo que aumentó la tensión del momento.

Sin embargo, fue la paisa quien terminó saliendo de la competencia. Su reacción evidenció que no esperaba ese resultado, teniendo en cuenta la confianza que tenía en el apoyo del público.

Yuli confesó que no esperaba salir y que se sentía tan confiada de regresar a La casa de los famosos Colombia, que incluso dejó parte de sus pertenencias personales dentro de la casa, segura de que volvería a la competencia.

Por su parte, Alejandro Estrada también reaccionó a la situación. Aunque su relación terminó en medio de diferencias, el actor se mostró afectado por la salida de Yuli y dejó ver su tristeza al regresar a la casa sin ella.