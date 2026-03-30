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Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento: "Me da una sensación terrible"

Isabella Ladera pidió a sus seguidores no tocar su barriga, ya que es una situación que la hace sentir incómoda.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento en la calle
Isabella Ladera pide respeto a sus seguidores por incómodo momento en la calle (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Isabella Ladera compartió una importante petición en sus redes sociales relacionada con el comportamiento de algunos seguidores cuando se la encuentran en la calle.

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La influencer explicó que, aunque le encanta conocer a las personas que la siguen y siempre intenta ser cercana con ellos, hay una actitud en particular que la hace sentir incómoda y que decidió hablar públicamente.

Isabella Ladera se sincera y pide a sus seguidores no hacer esto en la calle
Isabella Ladera se sincera y pide a sus seguidores no hacer esto en la calle (Foto Canal RCN)

¿Qué petición hizo Isabella Ladera a sus seguidores?

La venezolana publicó un video en el que habló de forma directa sobre una situación que ha vivido en varias ocasiones. Antes de hacer su petición, dejó claro que no lo dice desde el ego ni desde malas intenciones, sino desde cómo se siente personalmente.

Isabella aseguró que agradece todos los días lo que ha logrado y que le gusta mucho que la reconozcan en la calle, tomarse fotos y compartir con quienes la apoyan. Incluso, comentó que aunque no se sienta en su mejor momento o crea que no sale bien en las fotos, nunca quiere negarse a sus seguidores.

Sin embargo, hizo una petición puntual: pidió que por favor no le toquen la barriga. La influencer explicó que no le gusta que personas desconocidas tengan ese tipo de contacto físico con ella, especialmente en medio de su embarazo.

Isabella fue clara al decir que esta situación la hace sentir incómoda y que, aunque entiende que muchas personas no lo hacen con mala intención, es algo que no soporta. En su video, incluso comparó esta acción con una vi0lación, dejando ver lo incómoda que le resulta.

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Además, pidió que no la “funen” por expresar este límite y solicitó respeto hacia este momento personal que está viviendo, describiéndolo como algo “muy suyo” y privado.

¿Ya nació el bebé de Isabella Ladera?

En medio de esta situación, también surgieron rumores en redes sociales sobre el supuesto nacimiento de su bebé.

Todo comenzó luego de que se viralizara una foto en la que aparece Isabella sosteniendo a un recién nacido, imagen que fue compartida por Hugo García.

La publicación generó confusión entre los seguidores, quienes comenzaron a especular que el bebé de la influencer ya había nacido.

Ante esto, Isabella Ladera decidió aclarar la situación y desmentir los rumores. La creadora de contenido explicó que su bebé aún no ha nacido y que sigue en la etapa final de su embarazo.

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También dejó claro que la fecha de nacimiento es un tema que prefiere mantener en privado y que será ella quien decida cuándo compartir ese momento con sus seguidores.

Isabella Ladera aseguró que no ha tenido a su bebé
Isabella Ladera aseguró que no ha tenido a su bebé (Foto Canal RCN)
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